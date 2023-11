Le dollar canadien sous la pression des cours du pétrole

(AOF) - La devise canadienne perd environ 4% depuis son plus haut de l'année contre l'euro du 28 septembre, même si elle rebondi aujourd'hui de 0,17% à 0,6783 dollar. Elle a souffert ces dernières semaines de la chute des cours du pétrole. Si à la fin septembre, le cours de baril de WTI évoluait au-dessus des 90 dollars, il est désormais retombé à 77 dollars. "Dans le même temps, le dollar canadien a été affaibli par des données récentes révélant que l'économie canadienne ralentit davantage en réponse à des taux plus élevés", explique MUFG.

Pétrole et parapétrolier

