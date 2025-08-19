 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 997,50
+1,23%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le dollar canadien recule face au billet vert après les données sur l'inflation
information fournie par AOF 19/08/2025 à 16:52

(AOF) - Mardi, le dollar canadien s’est affaibli par rapport au billet vert. À 16h30, il reculait de 0,30%, à 0,7220 dollar américain. Ce repli est lié à la publication des chiffres de l’inflation au Canada. Au mois de juillet, en rythme mensuel, l’indice des prix à la consommation a progressé de 0,3 % comme attendu après +01% en juin. En rythme annuel, il ressort à 1,7%, conformément aux attentes, après une hausse de 1,9% au mois de juin. Cette décélération est principalement due à la baisse des prix de l’essence observée sur cette période : -16,1%.

Sans l'essence, l'inflation aurait augmenté de 2,5 %. Toutefois, avec ce ralentissement de l'inflation, la banque centrale du pays pourrait reprendre ses assouplissements monétaires, une perspective qui a affaibli la devise canadienne.

La banque centrale canadienne fera sa prochaine annonce sur son taux directeur le 17 septembre prochain.

Devises
Inflation
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

