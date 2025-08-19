Le dollar canadien recule face au billet vert après les données sur l'inflation

(AOF) - Mardi, le dollar canadien s’est affaibli par rapport au billet vert. À 16h30, il reculait de 0,30%, à 0,7220 dollar américain. Ce repli est lié à la publication des chiffres de l’inflation au Canada. Au mois de juillet, en rythme mensuel, l’indice des prix à la consommation a progressé de 0,3 % comme attendu après +01% en juin. En rythme annuel, il ressort à 1,7%, conformément aux attentes, après une hausse de 1,9% au mois de juin. Cette décélération est principalement due à la baisse des prix de l’essence observée sur cette période : -16,1%.

Sans l'essence, l'inflation aurait augmenté de 2,5 %. Toutefois, avec ce ralentissement de l'inflation, la banque centrale du pays pourrait reprendre ses assouplissements monétaires, une perspective qui a affaibli la devise canadienne.

La banque centrale canadienne fera sa prochaine annonce sur son taux directeur le 17 septembre prochain.