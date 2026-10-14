Le dollar bondit, tandis que les actions et les obligations sont malmenées par les chiffres élevés de l'inflation aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IPC "de base" a progressé de 0,3% en septembre par rapport à août, dépassant les prévisions de 0,2%

* Selon les données de LSEG, les opérateurs estiment désormais à environ 47% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed ce mois-ci

* Le dollar bondit, les rendements obligataires progressent; les actions reculent

(Mises à jour tout au long de l'article avec les chiffres de l'inflation américaine et la réaction des marchés)

par Amanda Cooper

Le dollar s'est raffermi, tandis que les rendements des bons du Trésor américain ont grimpé en flèche et que les contrats à terme sur actions ont chuté mercredi, après la publication de données indiquant que l'inflation à la consommation avait progressé plus rapidement que prévu le mois dernier dans la première économie mondiale, renforçant ainsi les anticipations d'une nouvelle hausse des taux dès ce mois-ci.

Le ministère du Travail a indiqué que son indice des prix à la consommation (IPC) sous-jacent avait progressé de 0,3% en septembre par rapport à août, alors que les économistes tablaient sur une hausse de 0,2%. En glissement annuel, l’IPC sous-jacent, qui exclut les prix des denrées alimentaires et de l’énergie, a augmenté de 2,6%, dépassant les prévisions qui tablaient sur une hausse de 2,5%, tandis que l’IPC global a progressé de 3,7%, dépassant les estimations qui tablaient sur une hausse de 3,6%.

Le dollar s’est apprécié de 0,3% face à un panier de devises

=USD , tandis que les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui sont les plus sensibles aux évolutions des anticipations en matière d’inflation et de politique monétaire, ont bondi de 7 points de base au cours de la journée pour atteindre 4,872%, contre environ 4,77% plus tôt dans la journée.

“Même si les prix de l’énergie font la une des journaux, le rapport d’aujourd’hui suggère que le problème de l’inflation est bien plus profond. Un chiffre d’inflation sous-jacente plus élevé que prévu vient s’ajouter aux signes de plus en plus nombreux indiquant que les pressions sur les prix intérieurs s’ancrent davantage, au lieu de s’atténuer”, a déclaré George Brown, économiste senior chez Schroders.

“Les marchés ont raison de supposer que la politique monétaire devra devenir beaucoup plus restrictive pour ramener l’inflation à son objectif. La question est de savoir si la Fed est prête à resserrer sa politique autant que l’exigent les perspectives d’inflation.”

Sur les marchés monétaires, les opérateurs ont revu à la hausse leurs anticipations quant à la probabilité d’une nouvelle hausse des taux par la Réserve fédérale ce mois-ci, la portant à environ 47%, contre près de 20% avant la publication des données

0#USDIRPR , tout en consolidant les probabilités d’une nouvelle hausse en décembre, selon les données de LSEG.

LE DOLLAR FAIT UN BOND

L’indice du dollar =USD , qui mesure la devise américaine par rapport à six autres devises, a progressé de près de 0,4%, après n’avoir gagné que 0,1% plus tôt dans la journée, non loin de son plus haut niveau depuis avril 2025. L’euro EUR= a reculé de 0,4% à 1,115 $, tandis que la livre sterling GBP= a perdu 0,25% à 1,322 $.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ESc1 ont inversé la tendance, reculant de 0,25% sur la journée, alors qu'ils affichaient plus tôt une hausse de 0,1%, tandis que ceux sur le Nasdaq NQc1 ont reculé de 0,5%.

D'autres grandes banques de Wall Street ont publié leurs résultats, notamment Bank of America , qui a vu ses bénéfices reculer au troisième trimestre, ainsi que Morgan Stanley MS.N , qui a dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre grâce à la hausse des revenus issus de la banque d'investissement et à la vigueur des opérations sur actions.

Les actions américaines du secteur des semi-conducteurs et liées à l’IA ont reculé lors des échanges avant l’ouverture à Wall Street, laissant présager une nouvelle baisse après l’ouverture de la séance, tandis qu’en Europe, plusieurs grandes valeurs technologiques figuraient parmi les plus performantes, emmenées par le fabricant néerlandais d’équipements pour semi-conducteurs ASML ASML.AS , dont l’action a progressé de 1,4% après la publication de résultats encourageants .

L’indice européen STOXX 600 .STOXX a effacé une partie de ses gains de la journée pour terminer en hausse de 0,3%, tandis que l’indice MSCI All-World .MIWD00000PUS est passé en territoire négatif, reculant de 0,1% sur la journée.

Le climat était déjà fragile avant la publication des données sur la consommation, compte tenu du regain de vigueur des cours du pétrole à la suite des attaques contre deux navires dans le détroit d’Ormuz et après que des responsables iraniens ont déclaré à Reuters qu’ils déployaient de nouvelles tactiques pour cibler les navires, ce qui accroît le risque de nouvelles perturbations de l’approvisionnement énergétique.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 , qui se situent à leur plus haut niveau depuis près de deux semaines, affichaient en fin de séance une hausse de 0,2%, à près de 106 dollars le baril.