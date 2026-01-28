 Aller au contenu principal
Le dollar battu retrouve son équilibre alors que les projecteurs sont braqués sur la Fed
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 10:40

Le dollar a retrouvé son
équilibre mercredi après une chute brutale, le président
américain Donald Trump semblant ignorer sa récente faiblesse,
tandis que des résultats positifs ont maintenu les actions
mondiales à des niveaux record avant la décision de la Réserve
fédérale sur les taux d'intérêt.
    La devise américaine s'est éloignée de ses plus bas niveaux
depuis quatre ans, mais le sentiment est resté fragile 
après la chute la plus importante depuis que le blitz tarifaire
de Trump a ébranlé les marchés en avril dernier.
    Les marchés boursiers européens ont chuté  .STOXX , tandis
que les contrats à terme sur les actions américaines  ESc1 
 NQc1  ont indiqué une ouverture positive pour Wall Street et le
Nikkei, la valeur sûre du Japon, a fait un petit bond en avant
 .N225 . L'indice boursier mondial MSCI est resté à des niveaux
record  .MIWD00000PUS .
    "La semaine dernière, alors qu'il semblait y avoir une fuite
des Etats-Unis en général, les actions ont chuté, les bons du
Trésor ont pris des coups et le dollar a chuté. Aujourd'hui,
c'est davantage une histoire de dollar", a déclaré Jan von
Gerich, analyste en chef des marchés chez Nordea.
    "La chose la plus intéressante à propos de la Fed ce soir
est que Powell pourrait maintenant dire quelque chose de plus
sur la pression politique parce qu'il s'est abstenu de tout cela
jusqu'à présent." 
    La Fed devrait maintenir les taux stables lors d'une réunion
éclipsée  par une enquête criminelle de l'administration
Trump sur le chef de la banque centrale américaine Jerome
Powell, un effort évolutif pour renvoyer le gouverneur de la Fed
Lisa Cook et la nomination prochaine d'un successeur pour
prendre la relève de Powell en mai.
    
    SUR LA SURVEILLANCE DU FX
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la monnaie américaine
par rapport à six grands rivaux, était en hausse de 0,25% à
96,16 après avoir chuté de plus de 1% mardi pour atteindre un
plus bas de quatre ans.
    Mardi, M. Trump a déclaré que la valeur du dollar était
"excellente", lorsqu'on lui a demandé s'il pensait qu'il avait
trop baissé." 
    Bien que ce point de vue ne soit pas nouveau, les traders
ont considéré qu'il s'agissait d'un signal pour intensifier la
pression à la vente sur le dollar à un moment où les marchés se
préparent à une éventuelle intervention coordonnée des autorités
américaines et japonaises pour stabiliser le yen.
    Le plongeon du dollar a permis à l'euro  EUR=  de dépasser
1,20 dollar  pour la première fois depuis 2021, au dollar
australien  AUD=  de dépasser brièvement les 70 cents pour
atteindre son plus haut niveau en trois ans, à l'or d'atteindre
un nouveau sommet et aux prix des matières premières - qui sont
exprimés en dollars - de progresser.  FRX/ 
    "Souvent, les officiels s'opposent aux mouvements brusques
des devises, mais lorsque le président exprime son indifférence
ou même approuve le mouvement, cela encourage les vendeurs de
dollars à continuer à pousser", a déclaré Steve Englander,
responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 chez
Standard Chartered à New York.
    
    DES BÉNÉFICES EN ABONDANCE
    ASML , le plus grand fournisseur mondial d'équipements
pour puces électroniques, a annoncé des réservations plus
importantes que prévu pour le quatrième trimestre, soulignant la
résistance de la demande en matière d'intelligence artificielle.
    Ses actions ont augmenté de 5 %, surpassant un marché
européen généralement plat.
    À Wall Street, en plus de la Fed, une journée de gros
bénéfices technologiques attend les investisseurs, avec Meta
 META.O  et Tesla  TSLA.O  après la clôture.
    L'affaiblissement du dollar s'est répercuté sur d'autres
actifs et a permis à l'or  XAU=  d'atteindre un record au-dessus
de 5 280 dollars l'once et aux contrats à terme de référence sur
le pétrole brut Brent  LCOc1  d'atteindre un plus haut de quatre
mois juste au-dessus de 68 dollars le baril.
    En Asie, l'inflation plus élevée que prévu en Australie
 en décembre a renforcé les attentes d'une hausse des taux
dès la semaine prochaine, ANZ et Westpac ayant modifié leurs
prévisions de taux après la publication des données pour laisser
toutes les "quatre grandes" banques australiennes prédire une
hausse.
    Le marché boursier indonésien a chuté de 7 % après que le
fournisseur d'indices MSCI   MSCI.N  ait déclaré qu'il
était préoccupé par la propriété et les transactions opaques et
qu'il avait interrompu les mises à jour des entrées
indonésiennes dans ses produits, qui sont suivis par les
investisseurs mondiaux.
