Le dollar baisse, l'or atteint un niveau record alors que les procureurs américains ciblent Jerome Powell de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Powell qualifie la menace d'inculpation de prétexte pour faire pression sur les taux

*

Le dollar chute largement, les contrats à terme du S&P 500 perdent 0,5%

*

L'or atteint le record de 4 600 dollars l'once, alors que les troubles en Iran s'intensifient également

(Mise à jour après l'ouverture des marchés européens) par Marc Jones et Tom Westbrook

Le dollar et les contrats à terme de Wall Street ont chuté et l'or a bondi lundi, alors que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que l'administration Trump l'avait menacé d'une mise en accusation criminelle au sujet de la rénovation du siège de la banque centrale.

Cela a fait monter d'un cran les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed vis-à-vis de l'influence politique et s'est ajouté à un début frénétique de l'année 2026, qui a déjà vu les États-Unis capturer le Vénézuélien Nicolas Maduro et intensifier les discussions sur la prise de contrôle du Groenland.

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de plus de 0,5 %, tandis que l'or, valeur refuge que les investisseurs achètent pour se protéger des troubles et de l'inflation, a atteint un nouveau record, les marchés monétaires ayant intégré une probabilité légèrement plus élevée de réductions des taux d'intérêt américains à court terme.

L'Europe a ouvert avec une modeste baisse de 0,2% par rapport aux sommets records aussi .EU . Le franc suisse CHF= - une autre valeur refuge classique - s'est renforcé de 0,6 % à 0,796 par dollar et l'euro EUR= s'est raffermi de 0,4 % à 1,168 dollar.

"Le dernier développement marque une escalade significative dans le combat entre le président Trump et le président de la Fed Powell", a déclaré Lee Hardman de MUFG, ajoutant que "les attaques répétées contre l'indépendance de la Fed" continuaient de poser des risques de baisse pour le dollar.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont intégré environ trois points de base de réductions supplémentaires cette année, ce qui est peu, mais souligne le risque que la Fed soit poussée à être plus agressive.

L'or a atteint un niveau record de plus de 4 600 dollars l'once, également soutenu par les tensions géopolitiques croissantes autour de l'Iran , bien que les prix du pétrole aient peu réagi. O/R GOL/

Donald Trump a déclaré dimanche qu'il envisageait une série de réponses fortes , y compris des options militaires, à la répression violente des manifestations iraniennes qui représentent l'un des plus grands défis au régime clérical du pays depuis la révolution islamique de 1979.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré lundi, par le biais d'une traduction en anglais, que la situation était "sous contrôle total".

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont perdu 9 cents pour s'établir à un peu plus de 63 dollars le baril dans les premiers échanges à Londres, tandis que le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 était à 59,02 dollars le baril, en baisse de 10 cents.

Les deux indices de référence ont augmenté de plus de 3 % la semaine dernière, ce qui représente la plus forte hausse depuis le mois d'octobre, alors que l'establishment religieux iranien a intensifié la répression des manifestations.

Bien qu'une prime se soit formée dans les prix du pétrole ces derniers jours, le marché sous-estime toujours le risque étant donné qu'un conflit plus large pourrait affecter le détroit d'Ormuz, a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche sur l'énergie chez MST Marquee.

"Le marché dit: "Montrez-moi la perturbation de l'offre", avant de réagir matériellement", a-t-il ajouté.

TRUMP CONTRE POWELL

La deuxième semaine complète de l'année comprendra des données sur l'inflation américaine, des chiffres sur le commerce en Chine et une série de résultats américains, à commencer par JPMorgan Chase JPM.N et BNY BK.N mardi, mais pour les traders, ce n'était qu'un autre jour.

Le chef de la Fed, Jerome Powell, avait réagi à la menace d'inculpation pénale brandie par l'administration Trump en la qualifiant de "prétexte" visant à faire pression sur la banque centrale pour qu'elle réduise ses taux d'intérêt.

"Cette action sans précédent doit être considérée dans le contexte plus large des menaces de l'administration et de la pression continue", a déclaré Jerome Powell, dont le mandat doit s'achever en mai, dans un communiqué.

Les économistes ont déclaré que les développements équivalent à une escalade dramatique dans le combat entre Jerome Powell et Donald Trump, qui remonte aux premières années de présidence du banquier en 2018.

"Donald Trump tire sur les fils lâches de l'indépendance de la banque centrale", a déclaré Andrew Lilley, stratège en chef des taux chez Barrenjoey, une banque d'investissement basée à Sydney.

"Les investisseurs ne seront pas ravis, mais cela montre que Donald Trump n'a pas d'autres leviers à actionner. Les taux d'intérêt resteront ce que la majorité du FOMC veut qu'ils soient."

Le dollar a eu la réaction la plus vive, chutant même face à des devises habituellement sensibles au risque comme les dollars australien et néo-zélandais. L'indice du dollar .DXY =USD a baissé de 0,4 % en Europe et est en passe de connaître sa plus forte baisse en une journée depuis la mi-décembre.

Le billet vert a connu une année 2025 misérable, chutant de plus de 9 % par rapport à ses principaux pairs en raison de la réduction des écarts de taux d'intérêt à mesure que la Fed réduisait ses taux et que les inquiétudes concernant les déficits budgétaires américains et l'incertitude politique s'intensifiaient.

"Cette guerre ouverte entre la Fed et l'administration américaine... n'est clairement pas de bon augure pour le dollar américain", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des devises à la National Australia Bank.