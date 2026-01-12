Services informatiques: résultats mitigés pour TCS au 3T

Le géant indien des services informatiques Tata Consultancy Services (TCS) a dépassé les attentes pour son chiffre d'affaires au troisième trimestre de son exercice décalé clos fin décembre mais son bénéfice a été moins bon que prévu.

Le PDG de TCS, K. Krithivasan, à Mumbai, le 10 avril 2025 ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Selon les chiffres publiés lundi dans un communiqué, le chiffre d'affaires de TCS a progressé de 4,87 % sur un an pour atteindre 670,87 milliards de roupies (7,43 milliards de dollars), alors que les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 666,76 milliards.

Dans un communiqué, le PDG de TCS, K. Krithivasan, a souligné la forte hausse de la demande pour les projets liés à l'IA, précisant que les services d'IA de l'entreprise généraient désormais 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé.

Mais le bénéfice net de la société a été inférieur aux prévisions des analystes, chutant de 13,9% sur un an, à 106,57 milliards de roupies.

TCS a attribué cette baisse à la hausse des dépenses liées aux licenciements annoncés en 2025 et à l'augmentation des coûts de mise en conformité due à la nouvelle législation du travail indienne.

Leader du secteur des services logiciels en Inde, qui pèse 283 milliards de dollars, TCS réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires auprès de clients occidentaux et a connu une demande atone ces dernières années en raison de l'incertitude mondiale et de l'inflation.

Les espoirs d'une reprise en 2025 ont été freinés, notamment par la politique douanière américaine de Donald Trump, qui a rendu les clients réticents à investir dans de grands projets technologiques.

Le vaste secteur indien de l'externalisation est également confronté à des difficultés liées à la décision de Trump d'imposer des frais de 100.000 dollars sur les nouvelles demandes de visas "H-1B".

Selon les experts, cette mesure contraindra les entreprises indiennes à recruter davantage aux États-Unis, ce qui réduira leurs marges.

De nombreux prestataires de services informatiques indiens, dont TCS, ont accru leurs investissements dans les outils et la formation en intelligence artificielle, espérant ainsi conquérir de nouveaux marchés et réduire leurs coûts en améliorant leur efficacité opérationnelle.

"Nous restons déterminés à devenir le leader mondial des services technologiques axés sur l'IA. Nos services d'IA génèrent désormais 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel, témoignant de la valeur ajoutée significative que nous apportons à nos clients grâce à des investissements ciblés sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA", a déclaré M. Krithivasan dans le communiqué.

Infosys, principal concurrent de TCS en Inde, doit publier ses résultats trimestriels cette semaine.