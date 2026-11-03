Le distributeur Zalando lance un assistant d'achat basé sur l'IA alors que ses marges sont sous pression

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Zalando lance un assistant basé sur l'IA pour les achats auprès de marchands tiers

* La marge brute du troisième trimestre recule de 0,9 point de pourcentage en raison des remises

* Chiffre d'affaires du troisième trimestre en hausse de 5,1%

(Refonte de l'article, ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 4 et 5, mise à jour de l'évolution du cours de l'action)

Le distributeur européen de mode en ligne Zalando ZALG.DE a dévoilé mardi son premier agent d’achat basé sur l’IA, qui permettra aux clients d’acheter des produits auprès d’autres détaillants via l’application Zalando, alors que les remises visant à écouler les stocks ont pesé sur les marges trimestrielles.

Le secteur est confronté à un moral des consommateurs en berne et à l’essor du « commerce agentique », dans lequel des agents IA peuvent gérer l’intégralité du processus d’achat pour le compte des consommateurs, de la comparaison des prix entre les détaillants jusqu’au paiement.

Zalando a annoncé une baisse de 0,9 point de pourcentage de sa marge brute au troisième trimestre, à 38,7%, un résultat inférieur aux attentes du marché selon les analystes de Jefferies et de JPMorgan.

"Cette baisse s’explique principalement par des investissements ciblés dans des offres attractives pour nos clients dans notre activité de vente au détail, en particulier dans le domaine des baskets", a déclaré Anna Dimitrova, directrice financière de Zalando, aux analystes.

Elle a précisé que la pression sur les marges était temporaire et a prévu une marge brute globalement stable en 2026.

L'action de la société s'est redressée après les déclarations d'Anna Dimitrova, effaçant ses pertes antérieures, et affichait une hausse de 0,5% vers 09h45 GMT.

"Le titre pourrait s’orienter à la baisse dans les prochains jours, compte tenu de l’absence, selon nous, de facteurs positifs supplémentaires, de son niveau actuel, ainsi que du risque structurel persistant lié au développement du commerce agentique", a indiqué JPMorgan dans une note adressée à ses clients.

ENTRER DANS LA COURSE AU SHOPPING ASSISTÉ PAR L'IA

Zalando vend des vêtements, des chaussures et des accessoires de milliers de marques, dont Nike, Hugo Boss et Coach.

Alors que les consommateurs utilisent de plus en plus l'IA pour comparer les prix, vérifier la disponibilité et obtenir des recommandations, les détaillants se livrent à une course effrénée pour déployer des outils d’IA et élargir la gamme de produits proposés sur leurs plateformes.

Zalando a annoncé son intention de lancer en 2027 un processus de paiement assisté par IA sur sa plateforme Zalando Extended. Ce service permettra aux clients d’acheter des produits auprès d’autres détaillants en ligne sans quitter l’application Zalando, grâce à des agents IA qui les aideront à finaliser leurs achats. Un projet pilote avec le distributeur d’ameublement Westwing WEW.DE est actuellement en cours.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 5,1% en glissement annuel pour atteindre 3,17 milliards d’euros (3,55 milliards de dollars), dépassant les 3,15 milliards d’euros attendus par les analystes interrogés par LSEG. La valeur brute des marchandises, qui mesure la valeur totale des biens vendus, a augmenté de 7,5% pour s’établir à 4,54 milliards d’euros.

(1 dollar = 0,8937 euro)