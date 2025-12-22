Le distributeur en ligne sud-coréen Coupang fait l'objet d'une action collective en matière de valeurs mobilières aux États-Unis à la suite d'une violation massive de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

La société sud-coréenne de commerce électronique Coupang CPNG.N a été poursuivie devant un tribunal américain dans le cadre d'une action collective d'investisseurs alléguant des violations des lois sur les valeurs mobilières après qu'une faille de cybersécurité a exposé les informations personnelles de plus de 33 millions de clients. La plainte, déposée la semaine dernière devant le tribunal fédéral de Californie, affirme que Coupang, son directeur général et président Bom Kim et son directeur financier Gaurav Anand ont trompé les investisseurs sur les pratiques de l'entreprise en matière de sécurité des données et n'ont pas divulgué la faille en temps voulu. Le mois dernier, Coupang, le plus grand distributeur en ligne de Corée du Sud, a présenté ses excuses pour la violation d'informations personnelles par un accès non autorisé aux données. Dans la foulée, Park Dae-jun, directeur général de la filiale Coupang Corp, a démissionné ce mois-ci .

L'entreprise, surnommée l'Amazon.com de Corée du Sud, a déclaré précédemment qu'elle renforcerait la sécurité afin d'éviter une nouvelle fuite de données.

Coupang n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, pas plus qu'un avocat représentant l'investisseur qui a intenté une action en justice le 18 décembre. Coupang, qui opère à l'échelle mondiale, possède des bureaux en Californie et dans d'autres villes américaines. L'entreprise domine le marché sud-coréen du commerce électronique en proposant des services de livraison le jour même, de streaming vidéo et de livraison de nourriture. La violation a donné lieu à des enquêtes en Corée du Sud.

Selon le procès, Coupang a découvert le 18 novembre qu'un ancien employé avait conservé l'accès à des systèmes internes pendant des mois, compromettant ainsi les noms des clients, les adresses électroniques, les adresses de livraison et certains historiques de commandes. L'entreprise a déclaré que la violation n'avait pas révélé de détails de paiement ou d'identifiants de connexion.

Coupang n'a pas signalé la violation en temps voulu, conformément aux règles américaines en matière de valeurs mobilières, selon l'action en justice.

Selon l'action en justice, Coupang a présenté des documents réglementaires américains qui sous-estiment la vulnérabilité de la société aux cyberattaques et surestiment ses mesures de protection. La plainte vise à obtenir des dommages et intérêts pour les investisseurs qui ont acheté des titres de Coupang entre le 6 août et le 16 décembre.