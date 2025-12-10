Le distributeur en ligne d'animaux de compagnie Chewy chute en raison de prévisions de ventes annuelles peu encourageantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 décembre - ** Les actions du distributeur en ligne d'animaux de compagnie Chewy CHWY.N chutent de 5 % à 33,15 $ avant le marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires net pour l'exercice 25 compris entre 12,58 et 12,60 milliards de dollars, en dessous de l'estimation des analystes de 12,65 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** La société prévoit également un chiffre d'affaires de 3,24 milliards de dollars à 3,26 milliards de dollars pour le 4ème trimestre, inférieur aux estimations de 3,27 milliards de dollars

** Bénéfice ajusté de 32 cents au troisième trimestre, dépassant les estimations de 14 cents; revenus de 3,12 milliards de dollars, dépassant les attentes de 3,11 milliards de dollars

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 4 % depuis le début de l'année