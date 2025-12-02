Le distributeur de vêtements Citi Trends fait un bond en avant après le relèvement de ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année

2 décembre - ** Les actions du distributeur de vêtements et d' accessoires Citi Trends < CTRN.O > sont en hausse d'environ 10 % à 48,40 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de croissance des ventes à magasins comparables pour l'exercice 2025 à des pourcentages à un chiffre élevés, ce qui se situe dans la partie supérieure de ses prévisions précédentes

** Les ventes de magasins comparables du 3ème trimestre augmentent de 10,8% en glissement annuel

** "L'augmentation du trafic est à l'origine de la majeure partie de la croissance de nos ventes. Nous avons réalisé une bonne rentrée scolaire grâce à l'élan continu de nos divisions Enfants, Hommes et Vêtements de base", a déclaré le directeur général Ken Seipel

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 28 % depuis le début de l'année