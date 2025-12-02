 Aller au contenu principal
Le distributeur de vêtements Citi Trends fait un bond en avant après le relèvement de ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 15:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions du distributeur de vêtements et d' accessoires Citi Trends < CTRN.O > sont en hausse d'environ 10 % à 48,40 $ avant le marché

** La société relève ses prévisions de croissance des ventes à magasins comparables pour l'exercice 2025 à des pourcentages à un chiffre élevés, ce qui se situe dans la partie supérieure de ses prévisions précédentes

** Les ventes de magasins comparables du 3ème trimestre augmentent de 10,8% en glissement annuel

** "L'augmentation du trafic est à l'origine de la majeure partie de la croissance de nos ventes. Nous avons réalisé une bonne rentrée scolaire grâce à l'élan continu de nos divisions Enfants, Hommes et Vêtements de base", a déclaré le directeur général Ken Seipel

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 28 % depuis le début de l'année

