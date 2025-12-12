 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le distributeur de meubles RH progresse après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du distributeur de meubles de luxe RH RH.N augmentent de près de 6 % pour atteindre environ 162,7 dollars

** Jeudi, l'entreprise RH a battu les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre, malgré la détérioration du marché immobilier et les effets polarisants des tarifs douaniers

** RH a déclaré un chiffre d'affaires de 883,81 millions de dollars au troisième trimestre, légèrement supérieur à l'estimation des analystes, qui était de 883,69 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Cependant, RH a affiché un bénéfice par action ajusté de 1,71 dollar au troisième trimestre, alors que l'estimation de Wall Street était de 2,16 dollars

** RH prévoit une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 comprise entre 9 % et 9,2 %

** Sur 20 courtiers, six attribuent au titre la note « acheter » ou supérieure, 11 la note « conserver » et trois la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 188 dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 58,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RH
160,330 USD NYSE +4,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank