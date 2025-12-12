Le distributeur de meubles RH progresse après un chiffre d'affaires du T3 supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions du distributeur de meubles de luxe RH RH.N augmentent de près de 6 % pour atteindre environ 162,7 dollars

** Jeudi, l'entreprise RH a battu les estimations de chiffre d'affaires du troisième trimestre, malgré la détérioration du marché immobilier et les effets polarisants des tarifs douaniers

** RH a déclaré un chiffre d'affaires de 883,81 millions de dollars au troisième trimestre, légèrement supérieur à l'estimation des analystes, qui était de 883,69 millions de dollars – données compilées par LSEG

** Cependant, RH a affiché un bénéfice par action ajusté de 1,71 dollar au troisième trimestre, alors que l'estimation de Wall Street était de 2,16 dollars

** RH prévoit une croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2025 comprise entre 9 % et 9,2 %

** Sur 20 courtiers, six attribuent au titre la note « acheter » ou supérieure, 11 la note « conserver » et trois la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 188 dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont baissé de 58,6 % depuis le début de l'année