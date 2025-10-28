Le distributeur de meubles en ligne Wayfair s'envole grâce à des résultats positifs qui atténuent les craintes liées aux tarifs douaniers

Les actions de Wayfair W.N ont grimpé de 23% en début de séance mardi, les résultats du troisième trimestre du distributeur américain de meubles en ligne et ses prévisions optimistes ayant apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à l'impact des derniers tarifs douaniers.

Les détaillants de meubles ont eu du mal à évaluer l'appétit des consommateurs, car la demande de logements a été inégale dans un contexte d'incertitude économique.

Les droits de douane de 50 % imposés par le président américain Donald Trump sur les armoires de cuisine et les meubles de salle de bain importés, ainsi que les droits de 30 % imposés sur les meubles rembourrés à partir du 1er octobre, ont amplifié les inquiétudes.

Wayfair, qui dépend fortement des importations en provenance de Chine et du Vietnam, a prévu une hausse à un chiffre moyen de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre, en tenant compte des fêtes de fin d'année, ce qui est conforme aux années précédentes.

"Nous n'avons pas vraiment observé de comportement de la part des consommateurs en raison des droits de douane ... les rares anticipations d'achat que nous avons observées ont duré quelques jours et ont été très faibles. Nous ne pensons donc pas qu'il y ait un comportement induit par les droits de douane", a déclaré le directeur général Niraj Shah lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Il a souligné l'effet positif des programmes de fidélisation des clients de l'entreprise, ainsi que l'augmentation du nombre de magasins de détail.

Wayfair a enregistré un chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, supérieur aux estimations de 3,02 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté de 70 cents par action a également largement dépassé les attentes de 43 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de Wayfair ont plus que doublé depuis le début de l'année et son multiple de bénéfices prévisionnels sur 12 mois, une référence commune pour évaluer les actions, de 39,94 est resté loin devant celui de son concurrent Williams-Sonoma

WSM.N , à 21,40.