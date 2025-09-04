 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le distributeur de chaussures Shoe Carnival bondit après une hausse de son bénéfice trimestriel
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 14:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre - ** L'action du distributeur de chaussures Shoe Carnival SCVL.O augmente d'environ 14% à 24,51 $ avant le marché

** La société dépasse les estimations de bénéfices trimestriels et annonce un bénéfice par action ajusté de 70 cents contre 58 cents estimés - données compilées par LSEG

** Cependant, les ventes nettes de SCVL pour le 2ème trimestre ne sont pas à la hauteur des estimations , principalement en raison de la pression continue sur les dépenses des acheteurs à faible revenu, que la société définit comme ceux qui gagnent 40 000 $ ou moins par an

** Les prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année sont ramenées à une fourchette de 1,12 à 1,15 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,15 à 1,23 milliard de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action SCVL a baissé de ~35% depuis le début de l'année

