Le distributeur d'uniformes Cintas revoit à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cintas CTAS.O a revu à la hausse ses prévisions annuelles de revenus et de bénéfices jeudi, misant sur une demande soutenue pour ses produits, notamment la location d'uniformes et les fournitures de premiers soins.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Cintas offre une variété de services et de produits, y compris des serviettes d'atelier, des extincteurs et des vêtements ignifugés, et dans le passé a bénéficié des opportunités de ventes croisées, de location et de services à travers les catégories pour augmenter les revenus.

Les analystes de RBC Capital Markets ont toutefois noté que, dans un contexte d'incertitude macroéconomique, la faiblesse du marché de l'embauche et la poursuite des investissements de croissance entraveraient les performances de croissance d'entreprises comme Cintas par rapport aux années précédentes.

CONTEXTE

La croissance de l'emploi aux États-Unis a rebondi plus que prévu en novembre, selon le rapport sur l'emploi du département du Travail, ajoutant que l'embauche dans le secteur des soins de santé est demeurée résiliente, avec des ajouts dans des postes tels que les services de soins ambulatoires, les hôpitaux, les établissements de soins infirmiers et les établissements de soins résidentiels.

Cela a permis à Cintas d'augmenter ses ventes.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions du distributeur d'uniformes étaient en hausse d'environ 4 % dans les premiers échanges.

LES CHIFFRES

La société s'attend à ce que ses revenus annuels se situent entre 11,15 et 11,22 milliards de dollars, par rapport à la projection précédente de 11,06 à 11,18 milliards de dollars.

Cintas a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, qui devraient se situer entre 4,81 et 4,88 dollars par action, contre une prévision antérieure de 4,74 à 4,86 dollars.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre clos le 30 novembre a augmenté de 9,3 % pour atteindre 2,80 milliards de dollars, contre des estimations de 2,77 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a réalisé un bénéfice par action de 1,21 $ pour le trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,20 $.