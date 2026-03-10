 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le distributeur canadien Loblaw enquête sur une violation de données
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 22:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur canadien Loblaw L.TO a déclaré mardi qu'il enquêtait sur une violation de données après avoir identifié une activité suspecte sur une partie confinée et non critique de son réseau informatique.

Le distributeur a déclaré qu'un tiers criminel avait accédé à certaines informations de base sur les clients, telles que les noms, les numéros de téléphone et les adresses électroniques, mais son enquête indique que les mots de passe, les données sur la santé et les informations sur les cartes de crédit n'ont pas été compromis.

Loblaw a indiqué qu'elle avait avisé ses clients de la violation. Ceux-ci seront automatiquement déconnectés de leurs comptes et devront se reconnecter pour accéder à ses services numériques.

L'entreprise a déclaré que sa filiale de services financiers, PC Financial, n'a pas été touchée et que l'incident ne devrait pas avoir d'incidence sur sa performance financière.

Le mois dernier, Loblaw avait annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes , signalant la faiblesse des dépenses de consommation dans un contexte d'inflation toujours élevée et d'augmentation du coût de la vie.

Valeurs associées

LOBLAW COS
63,140 CAD TSX +0,08%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank