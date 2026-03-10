Le distributeur canadien Loblaw enquête sur une violation de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur canadien Loblaw L.TO a déclaré mardi qu'il enquêtait sur une violation de données après avoir identifié une activité suspecte sur une partie confinée et non critique de son réseau informatique.

Le distributeur a déclaré qu'un tiers criminel avait accédé à certaines informations de base sur les clients, telles que les noms, les numéros de téléphone et les adresses électroniques, mais son enquête indique que les mots de passe, les données sur la santé et les informations sur les cartes de crédit n'ont pas été compromis.

Loblaw a indiqué qu'elle avait avisé ses clients de la violation. Ceux-ci seront automatiquement déconnectés de leurs comptes et devront se reconnecter pour accéder à ses services numériques.

L'entreprise a déclaré que sa filiale de services financiers, PC Financial, n'a pas été touchée et que l'incident ne devrait pas avoir d'incidence sur sa performance financière.

Le mois dernier, Loblaw avait annoncé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieur aux estimations des analystes , signalant la faiblesse des dépenses de consommation dans un contexte d'inflation toujours élevée et d'augmentation du coût de la vie.