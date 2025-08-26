Le distributeur brésilien Americanas nomme Soares, chef des opérations, au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur brésilien Americanas AMER3.SA a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé la nomination de Fernando Dias Soares au poste de directeur général de la société à partir d'octobre, selon un dépôt de titres.

Soares est un ancien dirigeant d'Anheuser-Busch InBev

ABI.BR et de Domino's Pizza qui a rejoint Americanas en 2024 en tant que directeur de l'exploitation.

Il remplacera Leonardo Coelho, qui rejoindra le comité financier d'Americanas, a indiqué l'entreprise dans sa déclaration.

Americanas est sous la protection de la loi sur les faillites depuis le début de l'année 2023, lorsqu'elle a dévoilé une fraude comptable présumée qui a ensuite donné lieu à des accusations juridiques et à un arbitrage contre plusieurs de ses anciens dirigeants.

Coelho a été nommé directeur général environ un mois après qu'Americanas se soit placée sous la protection de la loi sur les faillites, afin de diriger la société tout au long de son processus de restructuration.

Americanas a déclaré que Soares "continuera à exécuter le plan stratégique de l'entreprise en se concentrant sur la croissance, basée sur la productivité et la rentabilité, pour servir toutes les parties prenantes".