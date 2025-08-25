Le distributeur brésilien Americanas nomme Fernando Dias Soares au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur brésilien Americanas AMER3.SA a annoncé lundi que son conseil d'administration avait approuvé la nomination de Fernando Dias Soares au poste de directeur général de la société à partir d'octobre, selon un dépôt de titres.

Soares, ancien cadre d'Anheuser-Busch InBev ABI.BR et de Domino's Pizza , qui a rejoint Americanas en 2024 en tant que vice-président des opérations, remplacera Leonardo Coelho en tant que directeur général.

Coelho rejoindra le comité des finances d'Americanas, a indiqué la société dans le dépôt.