Le distributeur américain Best Buy envisage d'augmenter ses effectifs en Inde, selon Nithya Subramanian (8 août)

Le distributeur américain Best Buy BBY.N envisage d'augmenter ses effectifs en Inde pour ajouter principalement plus de rôles numériques et technologiques, a déclaré à Reuters Nithya Subramanian, directrice principale, data & AI COE.

Best Buy emploie environ 350 personnes dans son centre de compétences mondial à Bengaluru, mieux connu sous le nom de "Silicon Valley de l'Inde". Cet effectif pourrait passer à environ 500 personnes au cours des prochains mois, a déclaré Nithya Subramanian en marge d'un événement à Chennai.

De nombreuses entreprises internationales ont ouvert des bureaux ou renforcé leur présence en Inde afin d'exploiter le vivier de talents qui s'y développe. Ces dernières années, les centres de services partagés (CSP) se sont transformés en centres d'innovation à haute valeur ajoutée, à partir de bureaux à faible coût. Ils soutiennent désormais leurs sociétés mères dans des fonctions vitales telles que les opérations, la finance, la recherche et le développement.

"Nous embaucherons dans toutes les fonctions", a déclaré Nithya Subramanian.

Best Buy, connu pour la vente d'articles électroniques tels que des ordinateurs portables, des appareils de cuisine et des caméras, cherche à embaucher des ingénieurs en IA, des ingénieurs logiciels et des chefs de produit en Inde, selon sa page LinkedIn.

"Même si vous regardez la force mondiale, je pense que nous nous développons à pas de géant en Inde", a déclaré Nithya Subramanian, notant que le bureau de Bengaluru est le plus grand centre technologique de Best Buy.

Best Buy exploite plus de 1 000 magasins aux États-Unis et au Canada, où elle emploie plus de 85 000 personnes. Il n'a pas d'activité de vente au détail en Inde.

Un autre distributeur américain, Costco Wholesale COST.O , se prépare à ouvrir son premier magasin en Inde dans le cadre du CCG , ont déclaré des sources à Reuters le mois dernier.

Le marché indien des CCG devrait atteindre entre 99 et 105 milliards de dollars d'ici 2030, contre 64,6 milliards de dollars pour l'exercice 2024, selon un rapport de l'organisme industriel Nasscom et de la société de conseil Zinnov.