Le distributeur alimentaire Sysco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la vigueur de ses activités aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SYY.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels et a battu les estimations de bénéfices et de ventes du deuxième trimestre mardi, la forte demande pour ses steaks, ses filets et ses produits surgelés ayant aidé les activités américaines de la société à poursuivre leur redressement.

POURQUOI C'EST IMPORTANT? Sysco, qui fournit des chaînes de restauration rapide telles que KFC et Subway, a bénéficié d'un nombre élevé de visites de clients dans les restaurants et d'une demande accrue pour ses offres de services alimentaires aux États-Unis, les Américains à revenu élevé continuant à faire des folies , même si l'impact sur les prix des politiques commerciales volatiles du président américain Donald Trump a rendu les ménages à revenu plus faible prudents.

CONTEXTE

Sysco s'est efforcée de réduire ses dépenses en diminuant les frais d'expédition et en renégociant les contrats avec les fournisseurs, tout en resserrant les dépenses liées aux entrepôts et aux stocks, ce qui l'aide à compenser la hausse des coûts des intrants.

La forte activité internationale de la société a également continué à surperformer, avec des ventes en hausse de 7,3 % et une marge brute en augmentation de 42 points de base à 20,8 % au cours du trimestre clos le 27 décembre.

CITATION PRINCIPALE

"Nous avons réalisé notre troisième trimestre consécutif d'amélioration séquentielle de la croissance des caisses locales. Plus important encore, le volume des caisses locales des services alimentaires aux États-Unis est désormais positif, avec une croissance positive de 1,2 % du volume des caisses au cours du trimestre", a déclaré le directeur général Kevin Hourican.

CHIFFRES

Sysco s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté par action de l'exercice 2026 augmente dans la fourchette haute de 5 % à 7 %, soit de 4,50 $ à 4,60 $, par rapport à sa prévision précédente d'une croissance de 1 % à 3 %.

Le bénéfice trimestriel ajusté de 99 cents par action de la société a légèrement dépassé les estimations des analystes, qui étaient de 98 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes du segment des services alimentaires aux États-Unis ont augmenté de 2,4 % au cours du trimestre, contre une hausse de 1,4 % un an plus tôt.

Les ventes nettes trimestrielles de 20,76 milliards de dollars étaient conformes aux estimations des analystes, tandis que la marge brute trimestrielle a augmenté de 15 points de base pour atteindre 18,3 %.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions de la société texane, qui ont perdu environ 4 % de leur valeur en 2025, étaient en hausse d'environ 3,7 % dans les échanges avant bourse.