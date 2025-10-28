Le distributeur alimentaire Sysco maintient ses prévisions annuelles alors que l'incertitude économique plane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sysco SYY.N a maintenu ses prévisions annuelles bien qu'il ait dépassé les estimations du premier trimestre mardi, reflétant les préoccupations croissantes concernant l'impact de l'incertitude économique sur les clients des services alimentaires du distributeur.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

La hausse des prix inflationnistes déclenchée par les politiques commerciales toujours changeantes de l'administration Trump rend les Américains, en particulier les ménages à faible revenu, plus économes et cherchent de plus en plus à réduire leurs dépenses en prenant davantage de repas à la maison.

Cependant, les consommateurs à revenus plus élevés restent résistants tout en faisant des folies pour les vacances, les hôtels, les lieux de divertissement ainsi que les restaurants, ce qui a aidé les dépenses de consommation aux États-Unis à augmenter légèrement plus que prévu en août.

L'amélioration modérée de la fréquentation des restaurants, un segment de clientèle clé pour Sysco, a conduit à la croissance des ventes du fournisseur de produits alimentaires au cours du trimestre.

CONTEXTE

La stratégie de Sysco visant à améliorer les coûts tels que le transport, l'entretien des entrepôts et les niveaux de stocks l'a aidé à contrer la hausse des coûts des produits, principalement dans les catégories de la viande et des fruits de mer.

La société a déclaré que l'augmentation de la marge brute pour le premier trimestre était principalement due à une gestion efficace de l'inflation des coûts des produits et à des gains d'efficacité en matière d'approvisionnement stratégique.

Sa marge brute trimestrielle a augmenté de 13 points de base pour atteindre 18,5 %.

PAR LES CHIFFRES

La société réaffirme que son chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 devrait augmenter de 3 % à 5 % et que son bénéfice annuel ajusté devrait croître de 1 % à 3 %.

Les ventes dans le segment des services alimentaires aux États-Unis ont augmenté de 2,9 % au cours du trimestre rapporté, après avoir augmenté de 4,6 % l'année précédente.

Le bénéfice ajusté de la société de 1,15 $ par action au premier trimestre a dépassé les estimations des analystes de 1,12 $, selon les données compilées par LSEG.

Ses ventes nettes trimestrielles de 21,15 milliards de dollars ont battu les estimations de 21,08 milliards de dollars.

RÉACTION DU MARCHÉ

Les actions de Sysco étaient en baisse d'environ 1 % dans les transactions de pré-marché.