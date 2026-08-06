Le distributeur agroalimentaire US Foods tient bon alors que son chiffre d'affaires et ses bénéfices trimestriels dépassent les prévisions

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6 août - ** L'action du distributeur agroalimentaire U.S. Foods Holding USFD.N progresse d'environ 4% à 104,07 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue de la part des restaurants indépendants

** La société annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 10,53 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 10,46 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 1,44 $, dépassant également les prévisions de 1,36 $

** La société réaffirme ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026, comprises entre 4% et 6%

** Depuis la dernière clôture, l'action USFD a progressé d'environ 33% depuis le début de l'année