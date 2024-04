Le distributeur 99 Cents Only dépose son bilan et prévoit de fermer ses portes

Le distributeur à bas prix 99 Cents Only s'est placé dimanche sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites au Delaware, déclarant qu'il avait l'intention de fermer l'ensemble de ses 371 magasins aux États-Unis et de vendre ses biens immobiliers et ses stocks restants.

La société opère sous les enseignes "99¢ Only Stores" et "The 99 Store" et possède des magasins en Californie, en Arizona, au Nevada et au Texas. Elle a déclaré que l'inflation avait rendu son modèle d'entreprise non viable.

Le directeur général par intérim de la société, Mike Simoncic, a annoncé la fermeture imminente de l'entreprise à la fin de la semaine dernière, en déclarant: "Cette décision a été extrêmement difficile à prendre et nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision: "Cette décision a été extrêmement difficile à prendre et n'est pas le résultat que nous attendions ou espérions"

99 Cents Only vend des articles ménagers courants, des produits d'épicerie de base, des articles saisonniers et des articles de fête, dont la plupart étaient vendus à 99 cents ou moins. L'entreprise, dont le siège se trouve à Tustin, en Californie, comptait plus de 10 800 employés à temps partiel et à temps plein au moment de son dépôt de bilan.

Dans le cadre du chapitre 11, l'entreprise a l'intention de vendre ses stocks restants et ses biens immobiliers. Elle a obtenu un prêt de faillite qui lui apportera un nouveau financement de 35,5 millions de dollars.

La société prévoit de fermer 125 magasins d'ici le 30 avril et les autres d'ici le 31 mai, selon les documents judiciaires déposés lundi au tribunal des faillites de Wilmington, dans le Delaware.

99 Cents Only a engagé Hilco Global pour gérer ses ventes de cessation d'activité et l'assister dans la liquidation de ses biens immobiliers. Les magasins offriront des remises allant jusqu'à 30 % sur les stocks restants et honoreront les cartes-cadeaux et les crédits de marchandises existants jusqu'au 19 avril, a indiqué la société.

99 Cents Only possède plus d'un milliard de dollars d'actifs et de passifs, selon sa demande d'application du chapitre 11.