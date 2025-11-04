"Le discours prononcé par la chancelière Reeves a rassuré le marché des gilts" (Aberdeen)

(AOF) - "Le discours prononcé par la chancelière Reeves a rassuré le marché des gilts à l'approche du budget d'automne. La chancelière a confirmé que les règles budgétaires étaient inébranlables, qu'elle avait l'intention d'augmenter la marge de manœuvre budgétaire et qu'il était important de réduire l'inflation. Elle a mentionné la révision de la réforme de l'aide sociale et, même si elle a clairement laissé entendre qu'il y aurait davantage d'augmentations d'impôts que de réductions des dépenses, elle a néanmoins fait quelques allusions à des réductions des dépenses ", décrypte Matthew Amis.

Le directeur des investissements - Gestion des taux chez Aberdeen Investments ajoute : " la question est maintenant de savoir si elle pourra tenir ses promesses. Les ministres des Finances britanniques ont souvent tenu des propos fermes par le passé, pour ensuite échouer à tenir leurs promesses ou faire volte-face au dernier moment. Si la chancelière Reeves fait preuve d'autant d'audace lors du budget d'automne qu'elle en a fait preuve ce matin, nous pensons que les rendements des gilts pourront continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année, surpassant ainsi leurs homologues. "