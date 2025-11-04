 Aller au contenu principal
"Le discours prononcé par la chancelière Reeves a rassuré le marché des gilts" (Aberdeen)
information fournie par AOF 04/11/2025 à 16:53

(AOF) - "Le discours prononcé par la chancelière Reeves a rassuré le marché des gilts à l'approche du budget d'automne. La chancelière a confirmé que les règles budgétaires étaient inébranlables, qu'elle avait l'intention d'augmenter la marge de manœuvre budgétaire et qu'il était important de réduire l'inflation. Elle a mentionné la révision de la réforme de l'aide sociale et, même si elle a clairement laissé entendre qu'il y aurait davantage d'augmentations d'impôts que de réductions des dépenses, elle a néanmoins fait quelques allusions à des réductions des dépenses ", décrypte Matthew Amis.

Le directeur des investissements - Gestion des taux chez Aberdeen Investments ajoute : " la question est maintenant de savoir si elle pourra tenir ses promesses. Les ministres des Finances britanniques ont souvent tenu des propos fermes par le passé, pour ensuite échouer à tenir leurs promesses ou faire volte-face au dernier moment. Si la chancelière Reeves fait preuve d'autant d'audace lors du budget d'automne qu'elle en a fait preuve ce matin, nous pensons que les rendements des gilts pourront continuer à baisser jusqu'à la fin de l'année, surpassant ainsi leurs homologues. "

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

