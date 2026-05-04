Le discours des dirigeants de Thales est-il trop prudent ?

Le chiffre d'affaires de Thales au premier trimestre, à 5,3milliards d'euros, a été supérieur aux attentes, tiré par une croissance impressionnante de la division Défense, de 14,3% en données organiques (+9,7% pour le groupe). Mais la prudence du groupe, qui s'est contenté de confirmer ses prévisions, a pesé sur le titre qui a perdu 12% en cinq séances dans un secteur, il est vrai, en baisse également.

«Bien sûr, ce début d'année nous met sur une bonne trajectoire, mais nous avons également des défis qui nous amènent à être encore un peu prudents pour le reste de l'exercice», a expliqué Pascal Bouchiat, directeur général, finances et systèmes d'information. En premier lieu, si cette hausse du chiffre d'affaires traduit une montée des cadences de production, «nous voyons encore certaines contraintes, pas des problèmes, mais des contraintes, dans la chaîne des fournisseurs» ,a souligné le dirigeant, citant certaines pièces mécaniques ou les circuits imprimés.

Très forte hausse des prises de commandes

Par ailleurs, si la crise en Iran n'a, à ce stade, pas eu d'effet sur le chiffre d'affaires de Thales, la hausse du prix du kérosène qu'elle entraîne et une possible limitation de la disponibilité de celui-ci dans certains pays, en Asie notamment, pourraient pousser les compagnies aériennes à réduire leur offre de capacité après l'été et à sortir de leur flotte les appareils les plus âgés. Cela pèserait sur les activités de maintenance dans le secteur et sur l'avionique et la biométrie chez Thales.

En revanche, alors que les prises de commandes ont bondi de 75% dans la défense sur les trois premiers mois, «nous constatons une dynamique très forte, avec un impact potentiel positif de la crise au Moyen-Orient», a confirmé Pascal Bouchiat, précisant que Thales a eu «des demandes opérationnelles urgentes de la part des clients». Mais cela se transformera-t-il en revenus cette année ? «Dans cette région, il s'écoule parfois du temps entre les demandes et le chiffre d'affaires», même si «ce qu'il se passe aujourd'hui est un vrai traumatisme pour tous les pays de la région, et nous voyons comment renforcer les capacités, pas seulement à court terme», a développé le dirigeant. Thales devrait bénéficier de la hausse des besoins dans la défense aérienne et, globalement, de la hausse des dépenses en Europe, y compris en France, où «nous cochons toutes les cases concernant les domaines prioritaires de l'actualisation de la loi de programmation», a estimé Pascal Bouchiat : munitions et effecteurs, espace, défense aérienne, etc.

Finalement, pour l'année en cours, le groupe a confirmé viser un ratio prises de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à1, une croissance organique de ses revenus de6% à 7% et une marge d'exploitation ajustée de 12,6% à 12,8%.

Avec un PER de 22,8 fois pour 2026, la valorisation du titre est très raisonnable au vu de son positionnement très solide, notamment en défense. Nous renouvelons notre conseil d'achat avec un objectif de 325€.