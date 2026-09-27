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Le dirigeant d'Armani indique que la vente envisagée d'une part du groupe pourrait concerner plusieurs investisseurs
information fournie par Reuters 27/09/2026 à 13:39
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Le groupe de luxe italien Armani est disposé à envisager plusieurs investisseurs pour la vente d'une participation de 15% prévue dans le testament du fondateur Giorgio Armani, a déclaré dimanche son directeur général, Giuseppe Marsocci.

"Il n’est pas gravé dans le marbre qu’il doive s’agir d’un seul investisseur", a déclaré Giuseppe Marsocci aux journalistes en marge du défilé Giorgio Armani, ajoutant qu’aucune décision n’avait encore été prise.

Décédé en septembre dernier à l'âge de 91 ans, Giorgio Armani avait désigné le groupe français de luxe LVMH LVMH.PA , le fabricant de cosmétiques L'Oréal OREP.PA et le groupe de lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA comme acquéreurs privilégiés pour la société.

Giuseppe Marsocci, qui a pris la direction de l’entreprise en octobre dernier, a déclaré que la maison de couture avait l’intention de respecter le calendrier fixé dans le testament du fondateur, même si toute vente dépendrait de la conclusion d’un accord sur "le prix et les détails" de la transaction.

(Reportage par Elisa Anzolin à Milan, version française Florence Loève)

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