Le directoire de Banque Richelieu France accueille deux nouveaux membres

(NEWSManagers.com) - La Banque Richelieu France vient de nommer deux nouveaux membres au sein de son directoire. Il s'agit d'Edouard Madinier et de Jacques-Aymon Lapluye, tous deux co-directeurs de la clientèle privée. Le premier est par ailleurs chargé du management du front office, de l' accompagnement des banquiers dans le développement commercial et des synergies avec les experts, tandis que le second est aussi directeur du département gestion conseillée et produits structurés.