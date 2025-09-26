Le directeur technique de Starbucks a démissionné lundi, une intérimaire a été nommée

Ningyu Chen nommée CTO par intérim, précédemment SVP de la technologie de l'expérience globale

Starbucks mise sur la technologie pour son plan "Back to Starbucks", malgré le départ de Lefevre

L'entreprise fermera les magasins peu performants et supprimera 900 postes non liés à la vente au détail d'ici 2025

Les actions ont baissé de 12 % au cours de l'année écoulée, tandis que le S&P 500 a augmenté de 16 %

(Ajout d'une déclaration de l'entreprise et de détails sur les licenciements au sein de l'entreprise) par Waylon Cunningham

26 septembre - La directrice de la technologie de Starbucks, Deb Hall Lefevre, a démissionné sans avoir été remplacée de manière permanente, selon une note interne envoyée au personnel de l'entreprise lundi, dont Reuters a pris connaissance.

La note, rédigée par la directrice financière Cathy Smith, nomme Ningyu Chen, précédemment vice-présidente senior de la technologie de l'expérience globale, au poste de directrice de la technologie par intérim. Mme Lefevre, ancienne dirigeante de McDonald's MCD.N , a été embauchée en mai 2022 dans le cadre de l'objectif de la chaîne d'améliorer ses systèmes de vente au volant, de commande mobile et autres. Le mémo indique qu'elle a l'intention de prendre sa retraite.

"Nos priorités en matière de technologie ne changent pas", indique le mémo. "Nous nous concentrons sur le travail technique nécessaire à la réalisation de notre plan "Back to Starbucks""

Mme Lefevre n'a pas répondu à une demande immédiate de commentaire jeudi soir. Ces derniers mois, la chaîne mondiale de cafés a lancé plusieurs initiatives technologiques, notamment un comptoir d'inventaire automatisé alimenté par l'IA , qui est en cours de déploiement dans tous les magasins appartenant à la société en Amérique du Nord d'ici la fin du mois de septembre. D'autres initiatives comprennent un assistant IA pour les baristas et un nouveau système de point de vente. Jeudi, la société a déclaré qu'elle fermerait les magasins peu performants aux États-Unis. Le nombre total de magasins détenus par la société aux États-Unis et au Canada devrait baisser de 1 %, et plusieurs centaines de magasins devraient fermer d'ici la fin de l'exercice 2025. La société a également indiqué que 900 postes non liés à la vente au détail seraient supprimés, et que les employés concernés seraient informés vendredi. Les initiatives technologiques s'inscrivent dans le cadre d'un redressement de l'entreprise , baptisé "Back to Starbucks", poursuivi par le directeur général Brian Niccol, qui a pris la tête de l'entreprise l'année dernière pour redresser la situation de la chaîne de magasins. Il s'est fixé pour objectif de redonner à la chaîne l'attrait d'un "café" après six trimestres consécutifs de baisse des ventes. Les licenciements deStarbucks en février concernant 1 100 employés de l'entreprise ont particulièrement touché l'équipe informatique, a déclaré jeudi une source au fait du dossier. Selon cette source, un sous-traitant externe, Tata Consultancy Services, basé en Inde, s'est vu confier un rôle de plus en plus important dans la division informatique de Starbucks.

Starbucks a déclaré dans un communiqué vendredi que l'entreprise "continuera à disposer d'une équipe technologique interne très importante, mais qu'elle se concentrera sur les capacités les plus importantes et le travail le plus important."

Les actions ont perdu plus de 12 % de leur valeur au cours des 12 derniers mois, contre une hausse de 16 % de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX .