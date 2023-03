Le directeur mondial de la recherche et de l’ESG de DWS s’en va

(NEWSManagers.com) - DWS, la filiale de la gestion d’actifs de la banque allemande Deutsche Bank, vient de perdre Francesco Curto, directeur mondial de la recherche et ESG, selon un post sur LinkedIn. Il est également directeur du groupe d’investissement et de la valorisation basé sur CROCI (Cash Return on Capital Invested), une méthode d’analyse basée sur le cash-flow. Il va partir ce 31 mars afin de faire valoir ses droits à la retraite à la fin d’année.Francesco Curto travaille chez DWS depuis 2013, notamment comme managing director et directeur du groupe d’investissement et de la valorisation CROCI. Il a été nommé directeur mondial de la recherche en 2019, et son périmètre inclut ESG depuis 2022. Auparavant, il travaillait chez la filiale britannique de Deutsche Bank. DWS a nommé Johannes Mueller en tant que directeur mondial de la recherche, en poste depuis février. Il sera chargé de la recherche macro et micro économique ainsi que de la gestion de l’Institut de la Recherche. Il sera rattaché à Bjoern Jesch, directeur mondial des investissements.Johannes Mueller était directeur de la recherche macroéconomique depuis 2018. Il travaille au sein de la filiale de gestion d’actifs de la Deutsche Bank depuis 1994. Il a occupé divers postes seniors dont ceux de directeur des investissements pour la division allemande de la gestion de fortune et de la division des multi-actifs. Il a démarré sa carrière chez Deutsche Asset Management en 1994 comme trader obligations avant d’être promu en tant que gérant obligataire en 1995. Il a ensuite été nommé au poste d’économiste en chef en 2009.

Tuba Raqshan