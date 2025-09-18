Le directeur général du NYT avertit que Trump déploie une "stratégie anti-presse", selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale du New York Times NYT.N , Meredith Kopit Levien, a déclaré que l'entreprise ne se laisserait pas intimider par le procès de 15 milliards de dollars intenté par le président américain Donald Trump contre le journal , a rapporté le Financial Times mercredi.

Ce procès est le dernier en date de la série d'attaques juridiques de M. Trump contre les médias au cours de son second mandat, y compris un procès en diffamation de 10 milliards de dollars contre le Wall Street Journal en juillet.

Le procès est sans fondement juridique, a déclaré Mme Levien lors d'une conférence du Financial Times, dans des remarques que le journal a qualifiées de première déclaration publique sur le sujet.

"L'action en justice n'a aucun mérite. Elle ne repose sur aucune revendication juridique légitime. Je pense que son but est d'étouffer le journalisme indépendant, de décourager le type de reportage basé sur les faits pour lequel le Times et d'autres institutions sont connus."

Elle a ajouté: "Il existe aujourd'hui un cahier des charges anti-presse . . . Le New York Times ne se laissera pas faire."

La Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Dans la plainte déposée lundi, M. Trump a accusé le journal d'avoir publié malicieusement des articles et un livre contenant "des déformations et des fabrications répugnantes sur le président Trump".

En réponse à une demande de commentaire de Reuters, le journal a déclaré mardi que l'action en justice ne reposait sur aucune revendication juridique légitime et qu'il s'agissait d'une tentative d'étouffer et de décourager la publication d'informations indépendantes.