Le directeur général du CME Group, Duffy, met en garde contre le risque systémique lié aux nouveaux contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anirban Sen et Pritam Biswas

Terry Duffy, directeur général de CME Group CME.O , a averti jeudi que les régulateurs américains créaient un risque systémique en autorisant les contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies, et a critiqué la procédure de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour l'approbation de ces nouveaux produits.

S'exprimant lors de la conférence Global Exchange & Fintech organisée par Piper Sandler, Duffy a déclaré que l'approbation par la CFTC des "perps", des contrats à terme qui comportent généralement un effet de levier important, était extrêmement risquée pour le système financier.

"C'est une catastrophe annoncée", a déclaré Duffy. "Je pense que le marché a été supplanté par le marché spéculatif, et cela ne sert les intérêts de personne." La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et la plateforme de marché prédictif Kalshi ont annoncé le mois dernier qu'elles lanceraient des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies après avoir reçu le feu vert de la CFTC, marquant ainsi la première fois que de tels instruments seront accessibles aux investisseurs américains via des bourses nationales réglementées.

Les contrats à terme perpétuels, ou "perps", sont des produits dérivés cotés sans date d'expiration, permettant aux traders de maintenir leurs positions indéfiniment sans avoir à renouveler leurs contrats. Ces produits permettent également un effet de levier élevé — souvent jusqu'à 50 pour 1 —, ce qui permet aux investisseurs d'amplifier leur exposition aux fluctuations du marché.

Duffy a averti que cet effet de levier extrême, combiné aux modèles de liquidation automatique répandus dans le secteur, représente une menace importante pour les investisseurs particuliers qui pourraient ne pas saisir pleinement les effets néfastes des coûts liés aux taux de financement sur leurs positions.

Un porte-parole de la CFTC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L'agence a déclaré qu'elle approuverait ces produits au cas par cas.

ICE.N , la société mère du CME, du CBOE et de la Bourse de New York (Intercontinental Exchange), a été touchée par une vague de ventes de ses actions cette semaine, les investisseurs craignant que la décision de la CFTC ne crée à long terme une nouvelle menace concurrentielle majeure pour les bourses en place.

Duffy a toutefois écarté ces craintes, soulignant que la demande institutionnelle pour ces produits risqués reste limitée. Il a déclaré que 85% à 90% de l'activité du CME est tirée par les institutions et que les analystes ne s'attendent pas à ce que les contrats perpétuels aient un impact significatif sur les produits à terme traditionnels, car ils ne constituent pas une alternative viable aux instruments conçus pour les institutions.

Duffy a également critiqué le processus d'approbation de la CFTC, le qualifiant de précipité, affirmant qu'il avait contourné l'"examen complet" traditionnel pour ce qu'elle considérait comme un instrument "novateur et complexe".