Le directeur général du Cboe vante la sécurité des options alors que les contrats à terme perpétuels divisent les bourses

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par Pritam Biswas

Craig Donohue, directeur général de Cboe Global Markets CBOE.Z , a mis en garde vendredi les investisseurs contre les risques liés aux contrats à terme perpétuels, soulignant que les liquidations soudaines et les pertes illimitées provoquées par une forte volatilité mettaient en évidence la sécurité relative des options traditionnelles.

M. Donohue a souligné la forte hausse des transactions sur les options d’achat liées à l’indice de volatilité du Cboe (VIX) observée en début de mois, lorsque le volume quotidien a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans. Il a précisé que ce pic avait dépassé les niveaux enregistrés lors de la chute des marchés du « Liberation Day » de 2025, lorsque le VIX avait franchi la barre des 50, un seuil généralement associé à la panique sur les marchés.

“L’évolution rapide du contexte de marché rappelle à juste titre pourquoi les options restent l’outil de prédilection de la plupart des investisseurs”, a déclaré M. Donohue aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société.

LES BOURSES DIVISÉES SUR LA QUESTION DES CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE

Ces commentaires mettent en évidence une divergence croissante entre les principales bourses américaines concernant l’essor des contrats à terme perpétuels.

Rendus populaires pour la première fois par des plateformes de cryptomonnaies offshore telles qu’Hyperliquid, ces contrats permettent aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler. Ils peuvent également impliquer un effet de levier élevé, amplifiant à la fois les gains et les pertes.

De nouvelles plateformes, notamment la bourse de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et la start-up de marchés prédictifs Kalshi, cherchent à introduire des produits similaires sur les marchés traditionnels. Les dirigeants des bourses établies ont averti que ces contrats pourraient exposer les investisseurs à des risques sur des marchés très volatils.

M. Donohue a déclaré que les produits linéaires tels que les contrats perpétuels peuvent offrir un effet de levier et une exposition directionnelle, mais que les pertes peuvent être illimitées. En cas de revirement brusque des marchés, les positions peuvent être liquidées presque instantanément. Les options, en revanche, permettent aux traders de définir à l’avance leur perte maximale tout en conservant une exposition à la hausse.

Ce scepticisme est partagé au sein du CME Group, où le directeur général Terry Duffy a critiqué à plusieurs reprises les régulateurs pour avoir autorisé l’entrée des contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies sur les marchés américains. M. Duffy, qui doit prendre sa retraite en 2027, a qualifié ces contrats de “catastrophe annoncée” en début d’année.

Les résultats supérieurs aux attentes publiés vendredi par le Cboe ont clôturé un trimestre positif pour les bourses américaines.