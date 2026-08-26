Le directeur général de WM, Jim Fish, prend sa retraite ; John Morris, un cadre de l'entreprise, est nommé à sa succession

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WM WM.N a annoncé mercredi que son directeur général, Jim Fish, prendrait sa retraite après plus de 25 ans au sein de l'entreprise de gestion des déchets, et a nommé son président, John Morris, au poste de directeur général.

John Morris, qui a occupé plusieurs postes chez WM, notamment ceux de directeur de la stratégie et de directeur des opérations, deviendra directeur général et rejoindra le conseil d'administration à compter du 4 janvier 2027.

Selon son site web, cette entreprise basée à Houston, au Texas, fournit des services de collecte, de recyclage et d’élimination des déchets à des millions de clients résidentiels, commerciaux, industriels, médicaux et municipaux à travers les États-Unis et le Canada.

WM et Republic Services RSG.N sont les deux plus grandes entreprises de collecte des déchets dans des régions importantes des États-Unis, où elles opèrent aux côtés des services municipaux de gestion des déchets.