Le directeur général de WeWork, M. Tolley, quitte ses fonctions alors que l'entreprise sort de la faillite

Le directeur général de WeWork, David Tolley, quittera ses fonctions après que le fournisseur d'espaces de travail flexibles aura émergé de la faillite, plus tard dans la journée de mardi. Ce départ marque la fin d'un processus de restructuration global qui a duré des mois et qui a comporté une refonte de la stratégie et des retraits de plusieurs sites.

L'entreprise nommera également un nouveau patron dans le courant de la journée.

Autrefois évaluée à environ 47 milliards de dollars, WeWork s'est développée à un rythme effréné, mais a accumulé des pertes considérables sur son portefeuille immobilier trop étendu avant de se placer sous la protection de la loi sur les faillites en novembre 2023.

À la fin du mois dernier, un juge des faillites américain a approuvé un plan de restructuration permettant à l'entreprise d'éliminer 4 milliards de dollars de dettes et de céder ses actions à un groupe de prêteurs et à une société de technologie immobilière.

Tolley a rejoint WeWork en février 2023, d'abord en tant que membre du conseil d'administration, puis en tant que directeur général , menant l'entreprise à travers une période tumultueuse qui a vu des réorganisations opérationnelles et financières majeures.

Pendant son mandat, WeWork a fortement réduit son portefeuille immobilier, renégociant plus de 190 baux et abandonnant plus de 170 sites non rentables, tout en réduisant les loyers annuels et les dépenses de location de plus de 800 millions de dollars.

Elle a également obtenu 400 millions de dollars de nouveaux capitaux propres pour soutenir ses activités et sa croissance future, et a réduit ses frais de vente, généraux et administratifs de plus de 30 % au cours de la période.