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Le directeur général de Wells Fargo table sur une croissance de l'ordre de 15 % dans les activités de banque d'investissement et de transactions
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 00:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

WFC.N , Wells Fargo, prévoit une hausse de ses revenus issus des activités de banque d'investissement et de transactions de l'ordre de 15 % au deuxième trimestre, a déclaré mercredi son directeur général, Charlie Scharf.

S'exprimant lors de la conférence Bernstein, M. Scharf a ajouté que la banque était également en passe d'enregistrer une croissance à deux chiffres de ses revenus dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Au premier trimestre, Wells Fargo a enregistré une hausse de 12,7 % du chiffre d'affaires de sa division de banque d'investissement et une augmentation de 19 % de celui de ses activités de marché.

M. Scharf a déclaré que l'activité des clients dans les secteurs de la banque d'investissement et des marchés restait forte, tandis que la banque continuait à voir des opportunités d'approfondir ses relations en mobilisant davantage son bilan.

Ces commentaires interviennent après que les régulateurs ont levé le plafond d'actifs imposé à Wells Fargo, permettant ainsi à la banque de se développer de manière plus agressive dans les dépôts et les prêts après des années de restrictions.

M. Scharf a également déclaré que Wells Fargo prévoyait de croître avec « une augmentation minime, voire nulle, des dépenses », alors qu'elle cherche à réaliser de nouveaux gains d'efficacité à tous les niveaux de l'entreprise.

Les perspectives de Wells Fargo font suite aux commentaires optimistes de ses concurrents. Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré lors de la même conférence que les commissions de la banque dans la banque d'investissement pourraient augmenter de 10 % ou plus au deuxième trimestre.

Bank of America BAC.N s'attend également à ce que ses revenus de trading augmentent d'environ 15 % d'une année sur l'autre au cours du trimestre, a déclaré le directeur général Brian Moynihan, la volatilité étant liée à l'évolution des droits de douane américains.

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