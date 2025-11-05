Le directeur général de Wells Fargo déclare que la banque n'est pas sous pression pour faire des acquisitions

par Lananh Nguyen et Nivedita Balu

Le directeur général de Wells Fargo WFC.N , Charlie Scharf, a déclaré mercredi que la banque n'est pas sous pression pour faire des acquisitions afin de stimuler la croissance, après que les régulateurs ont levé une pénalité de sept ans qui donne à la quatrième banque américaine plus de liberté pour se développer.

"Nous ne nous sentons pas obligés de procéder à des fusions et acquisitions, quelles qu'elles soient. Nous avons des opportunités extraordinaires dans chacune de nos activités, nous avons de l'envergure dans tout ce que nous faisons", a-t-il déclaré lors d'une interview.

En juin, la Réserve fédérale américaine a supprimé le plafond d'actifs de 1 950 milliards de dollars imposé à Wells Fargo, éliminant ainsi une pénalité majeure liée au scandale des faux comptes de la banque et ouvrant la voie à la croissance.

Charlie Scharf a indiqué que la banque utiliserait cette nouvelle marge de manœuvre pour son bilan, qui dépasse désormais les 2 000 milliards de dollars d'actifs.

"Nous pouvons maintenant développer nos comptes chèques, nous pouvons développer les dépôts en parallèle, nous pouvons développer le reste de nos produits de prêt... littéralement chacune des activités que nous avons l'intention de développer utilise le bilan", a-t-il déclaré. L'action de la banque a bondi de en octobre après que son bénéfice a dépassé les attentes et qu'elle a relevé son objectif de rendement des capitaux propres tangibles à moyen terme de 17 % à 18 %, alors qu'elle s'attendait auparavant à un rendement de 15 %.

Charlie Scharf a déjà déclaré qu'il souhaitait que Wells Fargo devienne la première banque américaine pour les consommateurs et les petites entreprises et la première banque de gestion de patrimoine, ainsi qu'une banque d'investissement parmi les cinq premières aux États-Unis.

Les analystes et les investisseurs s'attendent à ce que Wells Fargo progresse rapidement dans ses plans d'expansion sous la direction de Scharf, qui a pris ses fonctions en 2019, quelques mois après le scandale des faux comptes de la banque qui a suscité l'indignation du public et entraîné des milliards de dollars d'amendes.

"Nous pensons que (notre avenir) sera extrêmement brillant, avec ou sans quelque chose d'inorganique", a-t-il déclaré.