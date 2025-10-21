Le directeur général de Wells Fargo affirme que le crédit est solide et qu'il ne voit pas de fissures dans le système bancaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et de détails, à partir du paragraphe 2) par Lananh Nguyen

Le crédit parmi les consommateurs et les entreprises reste solide, malgré les récentes inquiétudes concernant les pertes de prêts qui ont pesé sur les actions des banques, a déclaré le directeur général de Wells Fargo WFC.N , Charlie Scharf, mardi.

"Nous ne voyons pas de fissures (...) dans le système bancaire", a déclaré M. Scharf à l'Economic Club of New York. M. Scharf a qualifié le crédit d'"exceptionnellement bon" et a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que la situation empire.

Ces dernières semaines, certaines banques régionales américaines ont signalé des créances douteuses et des problèmes de fraude, ce qui a inquiété les investisseurs et les a incités à examiner de près les rapports sur les résultats des prêteurs pour y déceler des signes de tensions plus importantes dans le secteur.

Le commentaire récent de Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase, sur le risque de nouvelles fraudes a amplifié l'inquiétude concernant les faiblesses du secteur.

"Lorsque vous voyez un cafard, il y en a probablement d'autres, et tout le monde devrait donc être prévenu de celui-ci", a déclaré M. Dimon la semaine dernière.

M. Scharf a également exprimé sa confiance dans les marchés du crédit privé, qui ont également fait l'objet de préoccupations de la part des investisseurs. Interrogé sur l'essor des prêts sur les marchés du crédit privé en dehors des banques traditionnelles, M. Scharf a déclaré: "Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de confiance: "Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème systémique majeur