Le directeur général de Volkswagen annonce un investissement de 186 milliards de dollars d'ici à 2030

Le groupe Volkswagen prévoit d'investir 160 milliards d'euros (186 milliards de dollars) jusqu'en 2030, a déclaré son directeur général Oliver Blume, reflétant un resserrement de ceinture alors que le premier constructeur automobile européen est confronté à une crise majeure sur ses deux marchés clés, la Chine et les États-Unis.

Les dépenses totales, mises à jour annuellement dans le cadre du plan d'investissement quinquennal de Volkswagen, s'élèvent à 165 milliards d'euros pour la période 2025-2029 et à 180 milliards pour 2024-2028, 2024 marquant un pic.

Depuis lors, Volkswagen VOWG_p.DE , qui comprend les marques Porsche et Audi, a été pénalisé par les droits de douane sur les importations américaines et par la concurrence féroce de la Chine.

Les bénéfices de Porsche, qui vend environ la moitié de ses voitures sur ces deux marchés, en ont souffert, et l'entreprise a dévoilé un recul important de sa stratégie en matière de véhicules électriques.

Blume a déclaré à l'hebdomadaire Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung que le dernier plan de dépenses était axé "sur l'Allemagne et l'Europe", notamment en ce qui concerne les produits, la technologie et les infrastructures. Il a ajouté que les discussions sur un programme d'économies prolongé chez Porsche se poursuivraient jusqu'en 2026.

PORSCHE NE DEVRAIT PAS SE DÉVELOPPER EN CHINE, SELON BLUME

Blume, qui quittera ses fonctions de directeur général de Porsche en janvier pour se consacrer à celles de directeur général de Volkswagen, a déclaré que les considérations relatives à une éventuelle usine américaine pour Audi dépendaient d'un éventuel soutien financier substantiel de la part de Washington.

Alors que Porsche P911_p.DE ne devrait pas se développer en Chine, il a déclaré qu'il était possible de localiser la production dans le groupe Volkswagen au sens large et qu'un modèle Porsche sur mesure pour la Chine pourrait avoir du sens un jour.

Blume a déclaré que la récente prolongation du contrat en tant que directeur général de Volkswagen jusqu'en 2030 était un signal clair de soutien de la part des familles actionnaires Porsche et Piech PSHG_p.DE , ainsi que de l'État allemand de Basse-Saxe, les deux plus grands investisseurs de Volkswagen.

"Mais il est vrai, bien sûr, que les actionnaires ont subi des pertes depuis l'entrée en bourse de Porsche il y a trois ans. Je dois moi aussi faire face à cette critique."

