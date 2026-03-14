Le directeur général de Venture Global estime que la volatilité des prix mondiaux du GNL est "à très court terme"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Katya Golubkova et Yuka Obayashi

La volatilité des prix mondiaux du gaz naturel liquéfié causée par la crise au Moyen-Orient est "à très court terme", a déclaré Mike Sabel, directeur général de Venture Global VG.N , lors de la réunion ministérielle et du forum commercial sur la sécurité énergétique de la région Indo-Pacifique à Tokyo.

Quelque 20 % de l'offre mondiale de GNL est désormais hors service, les installations de QatarEnergy LNG étant fermées dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran , qui a perturbé les approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient. Le retour à la normale des livraisons pourrait prendre des mois , a déclaré la semaine dernière le ministre qatari de l'énergie, Saad al-Kaabi.

"Les marchés sont extrêmement volatils", a déclaré M. Sabel. "Toutefois, nous pensons qu'il s'agit d'une situation à très court terme et nous sommes extrêmement optimistes quant à la solidité du marché à moyen et long terme, aux capitaux propres sur le marché et à l'offre qui sera mise en ligne. Nous prévoyons des prix de liquéfaction très stables à long terme."

Le prix moyen du GNL pour une livraison en avril en Asie du Nord-Est a été estimé à 19,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), en baisse par rapport aux 22,50 dollars/mmBtu de la semaine précédente, qui était le niveau le plus élevé depuis la mi-janvier 2023.

Le prix pour la livraison en mai était estimé à 18,90 $/mmBtu, selon des sources industrielles.

Le développeur de gaz naturel liquéfié américain Venture Global, deuxième exportateur américain de GNL, a déclaré vendredi qu'il poursuivrait la phase 2 de son projet CP2 LNG en Louisiane.

"Nous allons ajouter 10 millions de tonnes (de GNL) aux 4 millions de tonnes de la première phase", a déclaré M. Sabel.

"Nous prévoyons que la première et la deuxième phase produiront de l'énergie initiale l'année prochaine, ce qui aura un impact significatif sur les prix du marché des carburants assez rapidement."