Le directeur général de United Airlines exclut toute offre pour les actifs de Spirit
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 17:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, a déclaré mardi que sa compagnie n'allait pas faire d'offre pour les actifs de Spirit Airlines en faillite s'ils devenaient disponibles. Spirit s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation n'ait pas réussi à lui donner une assise financière plus solide. La restructuration du transporteur à bas prix impliquera une réduction de son réseau et de sa flotte, ce qui devrait permettre à la concurrence de s'emparer d'un certain nombre de ses actifs.

Kirby a cependant déclaré à Reuters que les avions, les créneaux horaires et les itinéraires de Spirit "ne fonctionnent tout simplement pas" pour la compagnie aérienne basée à Chicago. Selon lui, la reconfiguration de la flotte de la compagnie à bas prix prendrait deux à trois ans et coûterait 15 millions de dollars par avion, ce qui la rendrait "impraticable" pour United.

De même, il n'y a pas assez de portes d'embarquement pour United sur les marchés clés de Spirit, comme Fort Lauderdale en Floride, a-t-il ajouté.

"Ce n'est pas dans nos cordes", a déclaré Scott Kirby lors d'une interview. "Nous n'allons donc pas essayer de le faire."

