Le directeur général de United Airlines déclare que le modèle à très bas coûts n'est pas viable
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 21:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de United Airlines UAL.O , Scott Kirby, a déclaré mardi que le modèle commercial des compagnies aériennes à bas coûts n'était pas viable.

Ces commentaires sont intervenus après que Spirit Airlines, pionnier des vols sans fioritures, se soit placé sous la protection de la loi sur les faillites le mois dernier, pour la deuxième fois en un an, après qu'une précédente réorganisation ait échoué à lui donner une assise financière plus solide.

"Le modèle ULCC était une expérience intéressante, les consommateurs ont voté et il a échoué", a déclaré Scott Kirby lors du sommet mondial de l'aérospatiale organisé par la Chambre de commerce des États-Unis à Washington. "Je ne pense pas que le modèle ULCC soit viable."

