Le directeur général de Tesla, Musk, annonce que la flotte de robotaxis d'Austin va doubler le mois prochain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Tesla

TSLA.O , Elon Musk, a déclaré mardi que le nombre de robotaxis à Austin, au Texas, doublera en décembre, après le déploiement de son service de conduite autonome dans la ville en juin .

"La flotte de robotaxis Tesla à Austin devrait à peu près doubler le mois prochain", a déclaré Musk dans un post sur X, qui lui appartient également.

Le nombre de robotaxis exploités par Tesla n'a pas été précisé dans l'immédiat.

Le service de robotaxis de Tesla fonctionne actuellement dans deux villes, Austin et la région de la baie de San Francisco, et les véhicules doivent encore être équipés de moniteurs de sécurité. La semaine dernière, l'entreprise a également reçu un permis pour exploiter un service de covoiturage en Arizona .

Musk a déclaré en octobre qu'il s'attendait à ce que les robotaxis fonctionnent sans conducteurs de sécurité dans de grandes parties d'Austin cette année et que les robotaxis fonctionneraient dans huit à dix zones métropolitaines d'ici la fin de l'année.

En juillet, il a déclaré qu'il s'attendait à ce que les robotaxis Tesla desservent environ la moitié de la population américaine d'ici la fin de l'année.

Après des années de promesses non tenues et plusieurs fermetures d'entreprises en raison de coûts élevés, de réglementations strictes et d'enquêtes fédérales, l'industrie des robotaxis a rebondi avec Tesla, GOOGL.O Waymo d'Alphabet, et AMZN.O Zoox d'Amazon qui accélèrent leur expansion.