Le directeur général de Synchrony prévient que le plafonnement des taux d'intérêt nuira à l'accès au crédit pour les ménages à faible revenu
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 1-2 et 6) par Arasu Kannagi Basil et Ateev Bhandari

Les revenus d'intérêts de Synchrony Financial SYF.N au quatrième trimestre ont manqué les estimations mardi, alors que le directeur général Brian Doubles a averti qu'un projet de plafond américain sur les taux d'intérêt des cartes de crédit forcerait les émetteurs à réduire leurs prêts, ce qui toucherait plus durement les consommateurs à faible revenu.

"Un plafond obligerait les émetteurs à réduire considérablement le montant du crédit qu'ils sont en mesure de fournir, ce qui aurait un impact disproportionné sur les consommateurs à faible revenu", a déclaré M. Doubles, se faisant l'écho de sentiments partagés par les analystes et les titans de Wall Street.

Les actions de la société basée à Stamford, dans le Connecticut, ont chuté de 4,6 % dans les premiers échanges.

Les commentaires de M. Doubles sont les derniers d'une vague de réactions de l'industrie à la menace du président Donald Trump de plafonner les taux d'intérêt sur les cartes de crédit à la consommation à 10 % avant les élections législatives de cette année.

"Il ne fait aucun doute que cela serait très mauvais pour l'économie", a ajouté M. Doubles.

La semaine dernière, le directeur général de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a déclaré que cette mesure serait "un désastre économique." Néanmoins, certaines grandes banques ont commencé à envisager des cartes de crédit assorties d'un taux d'intérêt de 10 % comme alternative potentielle à un plafonnement plus large.

En tant qu'émetteur de cartes de crédit pour des détaillants tels que Walmart, Sam's Club et Lowe's, les résultats de Synchrony offrent une fenêtre sur la santé financière du ménage américain moyen, avec un pouvoir d'achat de la classe moyenne qui stagne même si les dépenses des hauts revenus restent robustes.

Les revenus nets d'intérêts, la différence entre ce qu'un prêteur gagne sur les prêts et paie sur les dépôts, ont augmenté de 3,7 % pour atteindre 4,76 milliards de dollars au cours du trimestre, légèrement en dessous des estimations de 4,77 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice s'est élevé à 751 millions de dollars, soit 2,04 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 774 millions de dollars, soit 1,91 dollar par action, un an plus tôt.

Les autres dépenses de Synchrony ont augmenté de 10 % pour atteindre 1,40 milliard de dollars, la société ayant dépensé davantage en frais de personnel et en investissements technologiques. Le trimestre comprenait également une charge de restructuration de 67 millions de dollars liée à un programme de retraite anticipée volontaire des employés.

