 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jugement imminent pour Joël Guerriau, trois ans ferme requis pour avoir drogué Sandrine Josso
information fournie par AFP 27/01/2026 à 17:49

L'ancien sénateur Joël Guerriau (c) arrive au Palais de justice de Paris pour son procès, le 26 janvier 2026, accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso pour la violer ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

L'ancien sénateur Joël Guerriau (c) arrive au Palais de justice de Paris pour son procès, le 26 janvier 2026, accusé d'avoir drogué la députée Sandrine Josso pour la violer ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Jugement imminent pour Joël Guerriau: le tribunal correctionnel de Paris s'est retiré mardi pour délibérer au procès de l'ex-sénateur, contre lequel le parquet a requis trois ans de prison ferme pour avoir lourdement drogué en 2023 la députée Sandrine Josso afin de la violer.

À la surprise générale de la salle, le tribunal a indiqué à l'issue des débats lundi et mardi qu'il se retirait pour délibérer, sans remettre la décision à une date ultérieure. Le jugement sera rendu dans les prochaines heures.

Dans cette affaire, souvent perçue comme un cas emblématique de soumission chimique, ce que nie le prévenu, "M. Guerriau a volontairement placé de la MDMA dans le verre de champagne qu'il a servi à Sandrine Josso" lors d'un dîner à son domicile parisien le 14 novembre 2023, a estimé un peu plus tôt dans son réquisitoire le procureur Benjamin Coulon.

Le représentant du ministère public a demandé au tribunal de prononcer un mandat de dépôt à effet différé pour les trois ans de prison ferme, ainsi que cinq années d'inéligibilité avec exécution provisoire et l'inscription au fichier des délinquants sexuels.

En tant que sénateur de Loire-Atlantique de 2011 à 2025, Joël Guerriau "a lui-même voté la loi du 3 août 2018 qui a créé le délit d'administration de substance nuisible en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle", qui lui vaut d'encourir cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende, a relevé le procureur.

Pour calibrer ses réquisitions, le parquet a souligné le "caractère préparé, prémédité" des faits "d'une gravité extrême" commis par "un sénateur de la République" astreint à "un devoir d'exemplarité".

Il a toutefois noté à sa décharge que Joël Guerriau, 68 ans, possède un casier judiciaire vierge et a "donné une partie de sa vie au fonctionnement de la démocratie française", appelant le tribunal à trancher "dans l'ambivalence de ces faits, de cette personnalité".

Lors de son interrogatoire lundi par le tribunal, Joël Guerriau a argué d'une inadvertance pour expliquer pourquoi une très forte dose de MDMA pure à 91,1% était diluée dans la coupe de champagne qu'il a servie à son amie de dix ans, niant toute intentionnalité ou caractère sexuel.

- Débats sur l'intention sexuelle -

L'élu centriste "n'est pas passé à l'acte, c'est vrai, aucun geste n'a été esquissé en direction de Mme Josso mais il lui a administré de la drogue dans le but de la violer", a soutenu Benjamin Coulon. S'il l'a droguée, c'est "pour lui voler son portefeuille ?", a-t-il ironisé.

La députée Sandrine Josso arrive au Palais de justice de Paris pour le procès de l'ancien sénateur Joël Guerriau, le 26 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La députée Sandrine Josso arrive au Palais de justice de Paris pour le procès de l'ancien sénateur Joël Guerriau, le 26 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

En grande détresse, parlant et se tenant debout avec difficulté, persuadée d'être sur le point de mourir, Sandrine Josso avait quitté précipitamment le domicile de Joël Guerriau deux heures après y être arrivée, et été prise en charge par des collègues à l'Assemblée nationale.

Transportée à l'hôpital, les analyses toxicologiques avaient relevé une forte intoxication de son corps à l'ecstasy. Associée à l'alcool, la MDMA peut provoquer des trous de mémoire.

Aujourd'hui politiquement engagée contre le fléau de la soumission chimique, Sandrine Josso est une femme traumatisée depuis les faits, déclarant lundi à la barre avoir découvert un "agresseur" sous le visage familier d'un vieil ami de sa famille politique.

"Six mois d'arrêt de travail, des traitements physiques, un suivi psychologique et psychiatrique, des cauchemars, des réminiscences, une dissociation", a listé son avocat Me Arnaud Godefroy, en réclamant 10.000 euros au titre du préjudice moral.

Ayant la parole en dernier, la défense de M. Guerriau a appelé le tribunal à rendre non "pas un jugement sur la soumission chimique, mais un jugement sur les faits, le droit".

Sur l'intention sexuelle du sénateur, son avocat Me Henri Carpentier s'est étonné ainsi de "l'écart abyssal entre la certitude absolue affichée par le ministère public (...) et l'absence de tout acte certain".

Dès la révélation de cette affaire très médiatisée, "l'émotion a été unanime, le dégoût légitime. À partir de là, toute autre parole devenait absolument inaudible. L'émotion est mauvaise conseillère, elle efface toute nuance", a-t-il mis en garde.

Face aux dénégations de Joël Guerriau, "la crédibilité (de la partie civile) ne suffit pas à asseoir des poursuites et une condamnation", a appuyé son autre avocate, Me Marie Roumiantseva, en demandant la relaxe.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Contrat de Capgemini avec l'ICE : Roland Lescure "engage" le groupe à "questionner" ses activités
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.01.2026 18:10 

    Le ministre de l'Economie Roland Lescure a appelé mardi le groupe d'informatique français Capgemini à "questionner" ses activités, après la révélation d'un contrat passé par une filiale avec la police américaine de l'immigration (ICE). "J'engage Capgemini à faire ... Lire la suite

  • Le logo de LVMH
    LVMH: Hausse surprise des ventes au 4e trimestre avec l'amélioration en Chine
    information fournie par Reuters 27.01.2026 18:08 

    LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, ‍alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé ‌de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ... Lire la suite

  • Une carte avec les photos de Renee Good et Alex Pretti sur un lieu de commémoration à Minneapolis, dans le Minnesota, le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: sous la pression, Trump lâche du lest
    information fournie par AFP 27.01.2026 18:08 

    Des agents fédéraux devaient commencer à quitter Minneapolis mardi, dans le cadre de la reprise en main de l'opération anti-immigration sur place par un proche conseiller de Donald Trump, contraint à l'apaisement après la mort d'un deuxième manifestant américain. ... Lire la suite

  • Dong Jun à Kuala Lumpur, en Indonésie, le 31 octobre 2025. ( POOL / HASNOOR HUSSAIN )
    La Chine veut "renforcer la coordination stratégique" avec la Russie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.01.2026 18:06 

    "Les exemples du Venezuela et de l'Iran" illustre la nécessité pour la Chine et la Russie de coopérer, a estimé le ministre de la Défense russe. Le ministre chinois de la Défense a déclaré mardi 27 janvier, lors d'un appel vidéo avec son homologue russe, que leurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank