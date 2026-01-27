Mairie d'Orange: levée de l'inéligibilité de Jacques Bompard qui peut être candidat

Jacques Bompard, alors maire d'Orange, le 6 décembre 2013 devant la mairie d'Orange, dans le Vaucluse ( AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT )

L'inéligibilité de l'ancien maire d'extrême droite d'Orange Jacques Bompard, condamné en mars 2021 pour prise illégale d'intérêt, a été levée mardi par la cour d'appel de Nîmes, l'autorisant à être candidat aux prochaines municipales, a-t-on appris auprès de son avocat.

La décision survient le lendemain de la condamnation, à moins de deux mois de l'élection municipale, de son fils Yann, qui lui avait succédé en 2021 à la mairie d'Orange (Vaucluse), et lui-même rendu inéligible.

Yann Bompard a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Marseille à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire et 18 mois de prison avec sursis pour avoir occupé un emploi fictif de collaborateur parlementaire.

"Hier, Yann Bompard est dégagé de la mairie et dans l'incapacité de se présenter, et ce matin son père peut à nouveau retrouver son éligibilité, le tout sur deux juridictions différentes, le tribunal correctionnel de Marseille pour Yann et la cour d'appel de Nîmes pour Jacques, c'est assez fou", a commenté l'avocat de Jacques Bompard, Me Gilbert Sindrès.

"J'ai été surpris", a réagi mardi après-midi Jacques Bompard, 82 ans, cité par Ici Provence, confirmant son intention d'être candidat. "Ma popularité est intacte", a-t-il assuré.

Son fils a annoncé faire appel de sa condamnation, estimant qu'il serait "encore opérationnel" pour les municipales de 2032.

Aucun des deux hommes n'a pu être immédiatement joint par l'AFP.

Le maire d'Orange Yann Bompard, le 17 décembre 2025 au tribunal de Marseille ( AFP / Thibaud MORITZ )

Yann Bompard avait succédé en novembre 2021 à son père Jacques, contraint de démissionner après le rejet de son pourvoi en cassation contre une condamnation à cinq ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt.

Maire d'Orange, ville de 30.000 habitants, depuis 1995, Jacques Bompard avait été condamné en mai 2019 à une peine de six mois de prison avec sursis, mais avait échappé à la peine d'inéligibilité requise par le parquet. Le 25 mars 2021, il avait été condamné en appel à un an de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité.

"La cour a dû se dire qu'à 15 jours près, on n'allait pas l'empêcher de se présenter aux municipales, sinon ça correspondait de fait à prolonger sa peine d'inéligibilité de six ans puisque s'il sautait le tour de 2026, il ne pouvait se représenter qu'en 2032", a expliqué à l'AFP M. Sindrès.

Le décision de la cour d'appel n'était pas immédiatement disponible, ayant été rendue en audience non publique.

La justice reprochait au maire d'Orange la vente par la ville d'un bien immobilier à sa fille et à son gendre. Il était également mis en cause pour avoir acheté avec son épouse deux terrains à bâtir dans un lotissement d'Orange via une société civile immobilière (SCI).

Elu en 1995 sous l'étiquette Front national, Jacques Bompard avait quitté dix ans plus tard le FN, devenu depuis RN, avant de fonder en 2010 la Ligue du Sud qu'il préside depuis.