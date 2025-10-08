Le directeur général de Stellantis remanie l'équipe dirigeante pour tenter de relancer le constructeur automobile en difficulté

Le directeur général Filosa prépare la mise à jour de la stratégie du groupe pour 2026

Cappellano devient nouveau responsable de l'Europe, Imparato passe à Maserati

Ciancia revient de Mercedes pour diriger la production

Le constructeur automobile a nommé un nouveau directeur financier à la fin du mois dernier

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, a procédé à un remaniement de l'équipe dirigeante du constructeur automobile mercredi, en installant de nouveaux chefs pour l'Europe et la production mondiale, alors qu'il cherche à constituer une équipe capable de relancer l'entreprise en difficulté.

Antonio Filosa, qui a pris la tête de la société franco-italo-américaine en juin, accélère les efforts pour inverser deux années de baisse des ventes, de diminution des bénéfices et de stagnation de la gamme de modèles, avant une mise à jour du plan stratégique prévue pour le premier semestre 2026.

"Avec ces nouvelles nominations, nous promouvons des talents exceptionnels de l'intérieur et de l'extérieur à des postes de direction, alors que nous préparons notre entreprise au succès futur", a déclaré Antonio Filosa dans un communiqué.

UN REMANIEMENT DE L'ÉQUIPE DIRIGEANTE FAIT SUITE À LA NOMINATION D'UN NOUVEAU DIRECTEUR FINANCIER

Cette nouvelle série de nominations fait suite à l'annonce d'un nouveau directeur financier à la fin du mois dernier, Joao Laranjo, un proche collaborateur de longue date d'Antonio Filosa, succédant à Doug Ostermann.

Mercredi, Stellantis a déclaré qu'Emanuele Cappellano, le responsable italien de ses opérations en Amérique du Sud, prenait la direction de l'"Europe élargie et des marques européennes". Il remplace Jean-Philippe Imparato, qui occupait ce poste depuis un an et qui se consacrera désormais à la direction de Maserati, la marque de luxe en difficulté du groupe.

Emanuele Cappellano restera à la tête de Stellantis Pro One, l'unité de véhicules commerciaux du groupe, tandis que le Brésilien Herlander Zola, l'un des principaux dirigeants du groupe en Amérique du Sud, lui succédera en tant que chef de région.

Dans une déclaration séparée, Stellantis a indiqué que Francesco Ciancia, également de nationalité italienne, rejoindrait le groupe le 1er novembre en tant que responsable mondial de la fabrication et membre de l'équipe de direction. Il remplacera Arnaud Deboeuf, qui quitte le groupe.

Francesco Ciancia revient de Mercedes-Benz MBGn.DE , où il dirigeait les opérations sur les fourgonnettes, et apporte plus de vingt ans d'expérience dans la fabrication et la gestion d'usines, notamment chez Fiat Chrysler et Stellantis, a indiqué l'entreprise.

Ralph Gilles a également été nommé responsable mondial du design et Grégoire Olivier responsable de la Chine et de la région Asie-Pacifique.