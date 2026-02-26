Le directeur général de Stellantis promet une reprise des bénéfices après la dépréciation de 20 milliards d'euros sur les véhicules électriques

Les actions cotées à Milan progressent jusqu'à 6,9 %

Les charges totales s'élèvent à 25,4 milliards d'euros en 2025

Le constructeur automobile revoit à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques

Le groupe confirme ses prévisions pour 2026

Le groupe prévoit 1,6 milliard d'euros de coûts liés aux droits de douane américains cette année

Le directeur général de Stellantis STLAM.MI , Antonio Filosa, a promis un retour à la rentabilité cette année, après que le constructeur automobile a fait état jeudi d'une baisse massive des bénéfices liée à des charges de plusieurs milliards d'euros causées par la réduction de ses ambitions en matière de véhicules électriques.

La perte nette de 20,1 milliards d'euros (23,8 milliards de dollars) pour le second semestre 2025 est conforme aux fourchettes préliminaires que le constructeur automobile a fournies le 6 février lorsqu'il a annoncé les charges, ce qui a fait chuter ses actions.

La perte d'exploitation ajustée de 1,38 milliard d'euros pour le second semestre est également conforme à l'estimation préliminaire.

Avec cet effet pris en compte, l'attention du marché a semblé se déplacer vers les perspectives du constructeur automobile Jeep-Peugeot et ses actions cotées à Milan ont été les plus performantes parmi les blue chips italiennes, en hausse de 5,2 % à 1615 GMT.

Interrogé lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats pour savoir si les deux plus grandes régions de Stellantis, l'Amérique du Nord et l'Europe, retrouveraient un résultat d'exploitation ajusté positif, Filosa a répondu: « La réponse est très simple, c'est oui ».

"Les carnets de commandes de l'Amérique du Nord et de l'Europe ont tous deux terminé 2025 avec l'équivalent de trois mois de ventes", a déclaré Filosa aux analystes.

Un trader milanais a déclaré que Filosa semblait suffisamment convaincant quant au retour à la rentabilité cette année, dans les deux plus grandes régions de Stellantis, pour encourager certains achats sur le titre, après sa récente chute.

SURESTIMATION DE LA TRANSITION VERS LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Stellantis a déclaré jeudi qu'elle avait enregistré un total de 25,4 milliards d'euros de dépréciations l'année dernière, dont 22,2 milliards d'euros pour le second semestre , comme elle l'a annoncé au début du mois.

Ces charges soulignent le fardeau financier auquel les groupes automobiles sont confrontés à l'échelle mondiale en raison d'une transition plus lente que prévu et plus complexe vers les véhicules électriques, alors que les États-Unis et l'Europe assouplissent leurs objectifs en matière de véhicules électriques.

Filosa a déclaré que les résultats de l'année dernière reflétaient le coût de la surestimation du rythme de la transition énergétique ».

Avant le rebond de jeudi, l'action Stellantis avait perdu environ 20 % depuis le 6 février, date à laquelle elle avait atteint 5,73 euros, son plus bas niveau depuis la création du constructeur automobile en janvier 2021 à la suite de la fusion de Fiat Chrysler et du constructeur Peugeot PSA.

Les dépréciations - également causées par des problèmes de qualité des véhicules que Filosa a attribués à la réduction des coûts sous l'ancien patron Carlos Tavares - comprennent environ 6,5 milliards d'euros de paiements en espèces, qui devraient être étalés sur quatre ans à partir de 2026.

Jeudi, la société a réitéré ses prévisions pour 2026, y compris une augmentation à un chiffre moyen du chiffre d'affaires net et une marge d'exploitation ajustée à un chiffre bas. Elle estime que les flux de trésorerie disponibles pour l'industrie ne redeviendront positifs qu'en 2027.

Stellantis, qui a confirmé qu'elle ne verserait pas de dividende cette année, organisera une journée des marchés financiers le 21 mai.

Le groupe a déclaré qu'il s'attendait à ce que les coûts liés aux droits de douane américains passent de 1,2 milliard d'euros en 2025 à 1,6 milliard d'euros cette année.

(1 $ = 0,8462 euros)