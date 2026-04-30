Le directeur général de Stellantis affirme que le partenariat avec Leapmotor constitue un modèle pour les futurs partenariats en Chine

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Stellantis STLAM.MI a conclu un partenariat mutuellement bénéfique avec le constructeur chinois Leapmotor 9863.HK , qui pourrait servir de modèle pour de futures coopérations avec d'autres constructeurs automobiles chinois, a déclaré jeudi le directeur général Antonio Filosa.

“Nous considérons ce partenariat comme un exemple de ce que nous pouvons faire avec, par exemple, (un autre constructeur automobile chinois),” a déclaré Antonio Filosa lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, après que la société franco-italienne eut présenté ses résultats du premier trimestre.

Stellantis s'est associé à Leapmotor en 2023 en acquérant environ un cinquième de la société chinoise et en créant une coentreprise chargée de produire et de commercialiser les voitures Leapmotor hors de Chine.

Stellantis commencera cette année à assembler le SUV compact B10 de Leapmotor en Espagne, tandis que Reuters a rapporté au début du mois que les deux groupes étaient en pourparlers avancés pour développer un SUV électrique de marque Opel utilisant la technologie de la société chinoise.

Alors que Stellantis s'apprête à dévoiler son nouveau plan d'affaires le 21 mai, les spéculations vont bon train quant à la possibilité que le groupe franco-italien conclue d'autres accords avec Leapmotor et d'autres constructeurs chinois afin de contribuer à remplir ses capacités inutilisées en Europe.

Le directeur général a déclaré que Leapmotor gagnait des clients au détriment d'autres constructeurs automobiles, plutôt que de les soustraire aux autres marques de Stellantis.