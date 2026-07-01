Le directeur général de South32 se montre ouvert aux fusions-acquisitions après la vente d'actifs d'Alcoa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Matthew Daley, directeur général de South32 S32.AX , a déclaré mercredi qu’il était ouvert aux fusions et acquisitions, mais que tout accord devait apporter une valeur ajoutée à l’entreprise, après que la société minière diversifiée eut accepté de céder la majeure partie de son portefeuille d’aluminium à Alcoa AA.N pour un montant pouvant atteindre 5,6 milliards (XX milliards d'euros) de dollars.

“Nous examinerons sans aucun doute les opportunités qui, selon nous, créent de la valeur, s'inscrivent dans notre stratégie et préservent notre solidité financière, mais elles devront rivaliser avec nos projets de croissance organique pour obtenir des capitaux”, a déclaré Daley lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.