Le directeur général de Skyworks voit dans l'acquisition de Qorvo la possibilité d'économiser de l'énergie dans les téléphones pilotés par l'IA

Le directeur général de Skyworks Solutions SWKS.O , Phil Brace, voit une voie vers des puces qui aideraient les smartphones à avoir des connexions de données sans fil plus rapides tout en consommant moins d'énergie en combinant les technologies de sa société avec celles de la plus petite Qorvo QRVO. , a-t-il déclaré à Reuters dans une interview mercredi. Skyworks a annoncé mardi une offre d'achat en numéraire et en actions de la petite société Qorvo qui valorise Qorvo à 9,76 milliards de dollars. Les deux entreprises sont des fournisseurs majeurs d'Apple AAPL.O et d'autres fabricants de smartphones, où leurs puces aident à gérer les signaux radio qui transportent les données sans fil. Bien que les deux entreprises aient certains domaines de concurrence, M. Brace a déclaré que le défi auquel elles sont toutes deux confrontées est la quantité croissante de données qui doivent être traitées sur les téléphones et échangées entre les téléphones et les centres de données pour alimenter les applications d'intelligence artificielle telles que les chatbots. M. Brace a déclaré que certaines technologies de Qorvo, telles que les tuners d'antenne, pourraient être combinées avec des produits de Skyworks, tels que les filtres, pour créer des puces combinées qui consommeraient moins d'énergie, ce qui libérerait la batterie limitée d'un smartphone pour qu'elle puisse traiter davantage de tâches d'intelligence artificielle.

"Tout ce traitement dans ces centres de données (AI) doit en fin de compte être transmis aux personnes, et la façon dont il sera transmis aux personnes en bout de chaîne est sans fil", a déclaré M. Brace lors d'un entretien avec Reuters. "Une fois que nous commencerons à mettre plus d'IA, d'inférence et de choses à la périphérie (sur les téléphones), cela exigera de plus en plus des (puces de radiofréquence) qu'elles soient capables de transmettre et de recevoir plus de données et de le faire d'une manière moins énergivore."

Skyworks prévoit de conclure l'opération au début de l'année 2027 et devra obtenir l'approbation des autorités de régulation en Chine. M. Brace a déclaré qu'il pensait que l'entreprise pourrait obtenir l'approbation de l'opération parce que les produits de l'entreprise combinée pourraient aider les fabricants chinois de téléphones à être compétitifs dans le segment haut de gamme du marché des smartphones.

"Certains de ces fabricants de téléphones ont encore et veulent des téléphones haut de gamme pour concurrencer certains de nos autres clients, et je pense que le fait d'avoir ce haut niveau de technologie et d'intégration est aussi quelque chose qu'ils voudront", a déclaré M. Brace.