Très endetté, le groupe Casino veut avoir renforcé sa structure financière d'ici mi-2026

Le distributeur Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...), dont la dette s'élevait fin juin à 1,4 milliard d'euros, a annoncé jeudi dans un communiqué vouloir renforcer sa structure financière d'ici mi-2026, notamment en augmentant ses fonds propres.

"En appui de l'exécution de son plan stratégique, et compte tenu de la maturité de sa dette (en mars 2027, NDLR), le groupe annonce lancer les travaux en vue de l'adaptation et du renforcement de sa structure financière", et "entend avoir mené à bien ces travaux d'ici à la fin du second trimestre 2026", a annoncé Casino.

Le groupe veut notamment "renforcer ses fonds propres pour se donner la marge de manœuvre nécessaire à la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique et l'atteinte de ses objectifs".

Un comité ad hoc a été mis en place, composé majoritairement d'administrateurs indépendants et des membres du comité d'audit.

La dette s'élevait à 1,4 milliard d'euros au 30 juin, contre 6,2 milliards au moment de la restructuration du groupe.

Selon une information récemment publiée par La Lettre, le principal actionnaire du groupe Casino, Daniel Kretinsky, s'apprête à réinjecter 500 millions d'euros afin de convaincre les créanciers d'alléger la dette du même montant.

Ni Casino ni l'entourage de Daniel Kretinsky n'ont fait de commentaire.

Le groupe aux sept marques (Casino, Monoprix, Franprix, Naturalia, Vival, Spar et CDiscount) était passé sous le contrôle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky en 2024, après des années de pertes et de surendettement qui ont conduit le groupe à se séparer de l'intégralité des activités en grandes surfaces.